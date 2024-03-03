人民网乌兰巴托3月2日电 （记者霍文）3月1日下午，中国（黑龙江）—蒙古国贸易促进交流会暨2024年黑龙江省“重点展会”招商推介会在乌兰巴托举行，黑龙江省贸促会（省国际博览发展促进中心）副会长谭百成、中国驻蒙古使馆经济商务参赞宋学军，蒙古国经济发展部投资贸易局局长恩赫巴特尔、蒙古国色楞格省副省长赛因乔格、蒙古国商业理事会（MBC）理事长图门朝格特等中蒙两国政府官员和商界代表200余人参加。

谭百成在致辞中表示，今年是中蒙建交75周年，黑龙江省牢牢把握在国家发展大局中的战略定位，以“会展平台聚商机、龙江振兴邀同行”为主题，全面推介哈尔滨国际经济贸易洽谈会、中国（黑龙江）国际绿色食品和全国大豆产业博览会，以龙江会展实践为中蒙经贸合作搭建新平台、注入新动力。

宋学军在致辞中表示，中国黑龙江省与蒙古国在农业、矿业、基础设施、机械、旅游等领域合作潜力很大，黑龙江省经贸代表团来访并举办相关活动，充分体现了黑龙江省与蒙古国经贸合作的积极意愿和市场需求，必将有力促进两国企业深化合作、互利共赢，共同谱写中蒙经贸合作新篇章。

恩赫巴特尔在致辞中表示，蒙古国经济发展部投资贸易局将通过与黑龙江省贸促会共同签署《战略合作协议》，加强与黑龙江省企业间投资合作、跨境贸易，定期共同举办双边经贸交流活动。蒙古国积极参与区域经济合作一体化，特别是中国“一带一路”倡议和“全球发展倡议”。

赛因乔格在致辞中表示，2014年蒙古国色楞格省与中国黑龙江省签署《谅解备忘录》，在两地政府共同推动下，经贸交流日益密切，合作成果不断扩大，我省企业高度重视参与今年5月举办的第三十三届哈尔滨国际经济贸易洽谈会，感谢此次推介会主办方为我省寻找到合作伙伴并签署多份合作协议。

图门朝格特在致辞中表示，蒙古国经济发展的重要因素之一是与中国建立了良好的经贸合作关系。此次推介会将对展示黑龙江省多元化投资机会、连接两国客商、发展互利合作发挥重要作用，蒙中将在矿产品加工、农业、旅游、清洁能源等领域拓展合作空间，特别在可再生能源和工业领域向黑龙江省学习经验、共享商机。

推介会上，黑龙江省七台河市、黑河市、延寿县等有关市（地）贸促机构、商务部门，县区经贸部门以及绿色食品、农业科技、煤炭资源、国际贸易等领域企业分别做了专题推介。近200家蒙古国企业参会对接，其中，19家中蒙各级政府机构、行业协会、相关企业在推介会上签署《备忘录》《战略合作协议》《经贸协议》共计12份。