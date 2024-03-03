人民网阿拉木图3月2日电 （记者李强）3月1日，“丝绸之路”职业拳击赛在哈萨克斯坦阿拉木图市举行，来自中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、印度尼西亚等8个国家的20余名选手参加。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、哈萨克斯坦著名拳击运动员哈那提·斯拉木出席此次活动，并为获奖运动员颁奖。

蒋薇向中方运动员转达张霄大使的祝贺。蒋薇表示，加强人文领域合作是高质量共建“一带一路”的重要内容，在去年举行的中国—中亚峰会上，各国元首就促进文化、体育等合作、进一步丰富青年交流形式达成共识。拳击运动在中国和中亚各国都有很好的群众基础，受到许多年轻人的喜爱。各位选手既是为个人和国家的荣誉而战，也是以实际行动促进中外民心相通。

哈那提表示，将坚决做中哈世代友好的践行者，以体育为媒推进中哈两国及“一带一路”沿线国家人文交流。运动员们感谢祖国关怀，纷纷表示将继续努力训练，为国争光，向青年一代传播更多正能量。

在此次比赛中，3名中国选手奋力拼搏，取得三战三胜的优异成绩。来自中国新疆的阿克特列克·杰恩斯最终以技术击倒（TKO）拿下UBO亚洲次中量级拳王称号，赢得全场喝彩。现场近两千名观众观赛，哈萨克斯坦体育台及中亚各国电视频道全程直播。