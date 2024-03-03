人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“丝绸之路”职业拳击赛在阿拉木图举行

2024年03月03日15:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻阿拉木图总领事蒋薇为运动员颁奖。阿拉木图总领馆供图。
中国驻阿拉木图总领事蒋薇为运动员颁奖。阿拉木图总领馆供图。
12345

人民网阿拉木图3月2日电 （记者李强）3月1日，“丝绸之路”职业拳击赛在哈萨克斯坦阿拉木图市举行，来自中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、印度尼西亚等8个国家的20余名选手参加。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、哈萨克斯坦著名拳击运动员哈那提·斯拉木出席此次活动，并为获奖运动员颁奖。

蒋薇向中方运动员转达张霄大使的祝贺。蒋薇表示，加强人文领域合作是高质量共建“一带一路”的重要内容，在去年举行的中国—中亚峰会上，各国元首就促进文化、体育等合作、进一步丰富青年交流形式达成共识。拳击运动在中国和中亚各国都有很好的群众基础，受到许多年轻人的喜爱。各位选手既是为个人和国家的荣誉而战，也是以实际行动促进中外民心相通。

哈那提表示，将坚决做中哈世代友好的践行者，以体育为媒推进中哈两国及“一带一路”沿线国家人文交流。运动员们感谢祖国关怀，纷纷表示将继续努力训练，为国争光，向青年一代传播更多正能量。

在此次比赛中，3名中国选手奋力拼搏，取得三战三胜的优异成绩。来自中国新疆的阿克特列克·杰恩斯最终以技术击倒（TKO）拿下UBO亚洲次中量级拳王称号，赢得全场喝彩。现场近两千名观众观赛，哈萨克斯坦体育台及中亚各国电视频道全程直播。

(责编：艾雯、张悦)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部