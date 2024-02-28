人民网巴塞罗那2月26日电 （记者许海林、颜欢）为期4天的2024年世界移动通信大会26日在西班牙巴塞罗那会展中心拉开帷幕。以“未来先行”为主题，本次大会重点关注超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则、数字基因6大领域。自18年前世界移动通信大会落户巴塞罗那，人们在这里见证了全球科技创新的多次重大飞跃，大会也因此被视为行业“风向标”。

据悉，今年大会有约2400家参展商和1100名演讲者参会，其中包括中国移动、中国电信、华为、中兴、联想、小米、科大讯飞等近300家中国企业。各国媒体在盘点今年展会亮点时，都不约而同地将目光聚焦于中国企业，“最佳”“最突破”“最值得期待”等字眼下，中国产品的身影占据了大半壁江山。

作为中国信息与通讯服务龙头企业，中兴今年将发布自主研发的AI大模型和首款AI旗舰终端，打造出全场景智慧生态3.0；华为发布通信行业首个大模型，助力全球运营商，拥抱5G-A商用元年，全面使能网络生产力；除了发布Magic旗舰系列的最新产品，荣耀今年正式推出全新的AI使能的全场景战略，展示了如何通过眼动追踪系统控制、操作车辆，这一超越常规的交互方式，解锁了具有巨大可能性的人机交互领域；联想展示了全球首款17.3寸透明屏笔记本电脑概念机，AI与透明显示技术的结合，为开发新功能和新形态提供了可能性。