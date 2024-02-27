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中阿经贸联委会第八次会议召开

2024年02月27日23:38 | 来源：新华网
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　　新华社阿布扎比2月27日电（记者苏小坡）中国—阿联酋经贸联委会第八次会议27日在阿联酋首都阿布扎比召开。会议由中国商务部部长王文涛与阿联酋经济部部长玛尔伊共同主持。双方就加快落实两国元首达成的重要共识，共同推动中阿高质量共建“一带一路”深入交换意见。

　　王文涛在会议上发言时表示，今年是中阿建交40周年，在两国元首战略引领下，两国全面战略伙伴关系进入新阶段，双边经贸合作不断取得新成果。中方赞赏阿方为筹备世贸组织第13届部长级会议所作努力，欢迎阿方积极对接中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。中方愿同阿方一道，提升贸易水平，挖掘投资亮点，激发创新活力，携手打造全方位、立体化的中阿经贸合作新格局。

　　玛尔伊表示，阿中关系取得长足进步，双边经贸合作富有成果。感谢中方对阿方主办世贸组织第13届部长级会议给予的大力支持，坚信共建“一带一路”倡议将推动阿中经贸合作实现更大发展。

　　会后，双方共同签署会议纪要和数字经济领域投资合作文件。中国驻阿联酋大使张益明和双方有关部门、企业代表参加会议。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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