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通讯｜“文武双全”为塞拉利昂青年“拓宽赛道”

2024年02月27日16:02 | 来源：新华网
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　　新华社弗里敦2月27日电　通讯｜“文武双全”为塞拉利昂青年“拓宽赛道”

　　新华社记者史彧　许正

　　2月的塞拉利昂，骄阳似火。在首都弗里敦一所中学里，“中国师父”刘伟正为近百名学生表演五步拳。他眼神坚毅，动作行云流水，挥汗如雨却酣畅淋漓，赢得阵阵掌声。

　　刘伟是塞拉利昂大学孔子学院（简称：塞大孔院）的武术教师。塞大孔院成立于2012年，是西非第一所孔院。多年来，塞大孔院在塞境内建立了20余个教学点，在实现覆盖大、中、小学教育的同时，也将武术文化打造成中塞合作的“金字招牌”。

　　每周二上午，福拉湾学院附中全校齐上武术课，刘伟作为“总教头”，一会儿在前演示“训话”，一会儿在学生队伍中一对一纠正动作。面对活泼好动的学生，刘伟也会不时请他的塞拉利昂徒弟“出山”，作为课堂的“左右护法”。

　　“左护法”索思利是刘伟抵塞后亲手带出来的徒弟。2021年，一次武术交流活动上，刘伟发现索思利身体柔韧，极具习武天赋，便开始带他打太极。“右护法”卡尔博则习武多年，曾多次前往中国少林寺交流锻炼。

　　“刘师父不仅教我们功夫，还教我们中文。这让我们积累更多的经验，更深入了解中国文化。”卡尔博说。

　　卡尔博2017年就开始在塞大孔院学习汉语。在福拉湾学院附中的操场上，卡尔博时不时学着刘伟的口吻用中文对学生训话。“敬畏是学习武术非常重要的一环。”他告诉记者。

　　刘伟每周要在多个教学点上课，每节课长达3小时。在徒弟们的帮助下，武术教学在塞多点“开花”。据塞大孔院中方院长陈学斌介绍，该院武术的“金字招牌”属于“无心插柳柳成荫”。

　　起初，塞大孔院的太极教学活动只在下设的教学点开课，随着学生对太极学习的兴趣渐浓，教学点师生达成共识，利用课余时间开设太极拳班。

　　在2016年庆祝中塞建交45周年庆典晚会上，太极兴趣班的师生首次同台演出，精彩的表演吸引了塞拉利昂各界的关注。表演结束后，许多校外人士前来咨询并表达想到孔院学习太极的意愿。

　　2016年10月，塞大孔院增设武术太极俱乐部，面向社会各界开放，更吸引了包括当地政要、各国使节及当地民众在内百余人参与。其中，前埃及驻塞大使马希尔·迈赫迪作为重要的学员代表，在练习后掌握了陈氏太极、站桩、简化二十四式、八段锦等，在塞拉利昂外交圈引起轰动。

　　陈学斌说，“武术热”和“中文热”在塞拉利昂相辅相成。近年来，中文为众多塞拉利昂青年“拓宽了赛道”，越来越多年轻学子希望通过掌握中文逐梦未来。

　　卡尔博说，他正在全力备考汉语水平考试，希望能早日到中国求学深造，实现他的武术梦。“我从小就喜欢武术，希望以后能成为一名武术和中文老师。”

(责编：贾文婷、崔越)

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