人民网北京2月27日电 （杨倩、阿尔达克）26日上午， “上合组织成员国生态安全”圆桌会议在北京上合组织秘书处举行。哈萨克斯坦、俄罗斯、印度、伊朗、巴基斯坦等上合组织成员国常驻代表介绍本国生态环境现状和政策，并就未来合作提出建议。

2月26日，“上海合作组织成员国生态安全”圆桌会议在北京举行。人民网 阿尔达克摄

上合组织秘书处副秘书长詹内什·凯恩介绍，2023年上合组织成员国元首理事会新德里宣言宣布2024年为“上合组织生态年”。上合组织将围绕生态安全问题，举办圆桌会议、竞赛、研讨会、互动游戏、环境行动等活动。

哈萨克斯坦常驻上合组织秘书处代表努尔兰·阿科什卡罗夫介绍，上合组织成员国面临着干旱、极端天气、荒漠化、生物多样性丧失等问题，希望各成员国共同为生态安全和环境保护问题贡献力量。

他指出，哈萨克斯坦通过了2060年前实现碳中和的国家战略。哈萨克斯坦正在向绿色经济转型积极迈进。

2月26日，“上海合作组织成员国生态安全”圆桌会议在北京举行。 人民网 阿尔达克摄

联合国和平行动部驻京办顾问玛琳娜·拉夫连特在会议上高度肯定了上合组织在生态安全等各领域的合作成果。她介绍，今年9月，联合国大会将讨论人类如何共同应对生态问题等诸多挑战。

中国生态环境部国际合作司副司长崔丹丹在致辞中强调，中方高度重视上合组织生态环保合作，成立中国-上合组织环境保护合作中心，推动达成《上合组织成员国元首理事会关于应对气候变化的声明》，建设上合组织环保信息共享平台，探索建设中国——上合组织生态环保创新基地，举办研讨交流活动。中方愿同各方一道，为维护区域和全球生态安全、构建人类命运共同体作出积极贡献。

本次会议由上合组织轮值主席国哈萨克斯坦常驻上合秘书处代表阿科什卡罗夫主持，哈萨克斯坦生态与自然资源部副部长曼苏尔·奥舒尔巴耶夫以视频形式致辞。

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