人民网阿布扎比2月26日电 （记者张志文、任皓宇）2月25日，123个世贸组织成员在阿联酋阿布扎比召开投资便利化专题部长会议，宣布正式达成《促进发展的投资便利化协定》。中国商务部部长王文涛出席会议并发言，商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢一同与会。

王文涛表示，发展是世界各国的权利，中国期待同包括广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。《促进发展的投资便利化协定》由发展中成员发起和推动，以“发展”为关键词，旨在促进全球跨境投资，改善发展中成员营商环境，帮助扩大利用外资，增加人民收入，促进经济增长。

王文涛指出，协定的达成是多边主义的又一次重要胜利，是推动多边贸易体制普惠包容发展的实践范例。这也体现了世贸组织规则体系的创新和发展，证明世贸组织有能力推动自身改革朝着正确方向前进。目前协定参加方已达到世贸组织成员总数的四分之三，中方愿与各参加方一道，推动尚未加入的成员尽快加入该协定，支持将该协定纳入世贸组织法律体系。

世贸组织总干事伊维拉、世界银行副行长萨维德拉等国际组织代表以及智利、韩国等20余位与会成员部长发言，高度肯定该协定的重要历史意义和里程碑作用。与会参加方发表联合部长宣言，一致同意提请世贸组织第13届部长级会议作出决定，将该协定纳入世贸组织法律体系。

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