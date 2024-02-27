人民网阿布扎比2月26日电 （记者张志文、任皓宇）世界贸易组织第13届部长级会议26日在阿联酋阿布扎比开幕。科摩罗总统阿扎利、东帝汶总统奥尔塔、阿联酋阿布扎比王储哈立德、世贸组织总干事伊维拉出席会议并致辞，会议由阿联酋外贸国务部长宰尤迪主持。中国商务部部长王文涛率中方代表团出席，中国驻阿联酋大使张益明、农业农村部副部长马有祥、商务部副部长李飞、常驻世贸组织代表团大使李成钢参加。

王文涛在全会发言中表示，世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。中国政府坚定维护多边贸易体制，高度重视世贸组织工作。中方将与各方共同努力，推动本届部长级会议取得圆满成功，共建开放型世界经济。

王文涛指出，世贸组织应推动普惠包容的经济全球化，保障发展中成员特别是最不发达国家的生存权和发展权，加强全球产业链供应链的稳定和韧性。世贸组织应为全球经济增长注入新动能，推动绿色产业和绿色制造成为经济增长的新引擎，并尽早将投资便利化协定纳入世贸组织法律框架，早日达成高标准的多边数字贸易规则。

王文涛表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，将为全球经济复苏提供新机遇。中国将坚持高水平对外开放，推动贸易数字化绿色化创新发展，努力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国将稳步扩大制度型开放，缩减外资准入负面清单，落实好全面取消制造业领域外资准入限制，保障外商投资企业平等待遇。中方有信心推动中国经济在高质量发展新阶段稳健前行，为世界经济贸易增长提供持久动力。

部长级会议是世贸组织的最高决策机构，将推动重点议题谈判取得进展，审议世贸组织日常工作，并规划多边贸易体制未来发展方向。世贸组织164个成员及观察员贸易部长和代表参加会议。

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