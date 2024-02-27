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阿联酋经济部次长：中企是阿数字经济产业发展的重要伙伴

2024年02月27日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月26日电 （记者张志文）2月23日，特斯联国际总部开业仪式在阿联酋迪拜世博城举行。阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫、迪拜世博城首席技术官拉希德·穆罕默德及特斯联公司创始人兼首席执行官艾渝等出席。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫在开业仪式上致辞。特斯联公司供图

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫在开业仪式上致辞。特斯联公司供图

阿卜杜拉·萨利赫在致辞中表示，近年来，在阿联酋数字经济战略及共建“一带一路”倡议的框架下，阿中两国经贸关系保持强劲且日益繁荣，双方在投资、能源、技术等领域的交流不断深化并取得多项成果。阿联酋高度重视数字经济产业的发展，来自中国的企业是阿联酋重要的共创伙伴。

艾渝在致辞中表示，特斯联国际总部的落地意味着特斯联国际业务的全面升级。今年是中阿两国建交40周年，作为阿联酋产业创新的深度参与者，特斯联公司期待在“阿联酋2031”愿景及共建“一带一路”倡议框架下，以特斯联国际总部为平台，推动中阿数智产业进一步交融，并携手更广泛的产业参与者，共同为海湾地区的数字经济产业发展贡献力量。

(责编：燕勐、刘慧)

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