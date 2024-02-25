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第三届阿布扎比海洋遗产节开幕 

2024年02月25日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比2月24日电 （记者任皓宇、实习生滕婧含）23日傍晚，位于阿联酋首都阿布扎比海滨大道的阿尔巴哈尔海滩人来人往、热闹非凡。身着传统服饰的演艺人员一路载歌载舞，穿梭在海滨村落中，时而在渔村港口登船望远，时而在香料、鱼获等摊位驻足交流，带领游客沉浸式体验早期当地百姓生活场景。当日，为期十天的第三届阿布扎比海洋遗产节开幕，吸引众多当地居民和游客前来体验传统民俗、领略海洋文化。

手工艺者展示如何用棕榈叶制作绳子。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

手工艺者展示如何用棕榈叶制作绳子。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

活动主办方、阿布扎比旅游和文化局相关负责人兰达·奥马尔表示，阿布扎比海洋遗产节旨在保护和传承阿联酋的海洋遗产和传统习俗，通过手工艺展示、集市、民俗表演等各类活动，让更多人进一步了解阿联酋的文化和历史。

游客了解采珠工作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客了解采珠工作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在手工艺展示区，已经连续三年参加海洋遗产节的优素福·艾哈迈德·阿里正在手把手教一位小朋友编织渔网。“除了休闲娱乐之外，这个活动有很深的教育意义。”阿里说，渔网编织等传统手工艺是当地历史文化的重要组成部分。“很多年轻人在活动期间来学习了解渔网编织，感受传统生活，这样我们的历史和文化才能更好地一代代传承下去。”

手工艺者展示如何晾晒鱼干。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

手工艺者展示如何晾晒鱼干。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

来自苏格兰的马丁和珍·罗斯告诉记者，尽管英国和阿联酋的鱼类品种不同，但是腌制技巧十分相似，村民们在表演中击鼓而歌，也让他们联想到苏格兰水手的风琴演奏。“这次活动不但加深了我们对阿联酋传统文化的理解，也让我们感受到不同文明的交流融通。”

阿拉伯传统歌舞表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿拉伯传统歌舞表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

演艺人员展示售卖产品的场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

演艺人员展示售卖产品的场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：苏缨翔、刘慧)

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