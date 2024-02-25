人民网阿斯塔纳2月24日电 （记者李强）2月24日，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院与中建六局阿斯塔纳轻轨项目部联合举办2024年元宵节主题文化活动。欧亚大学孔子学院师生、中建六局哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨项目部代表及阿斯塔纳地区中文爱好者和武术爱好者等近百人齐聚孔院文化中心，一起做花灯、赏花灯、猜灯谜。

活动现场。孔子学院供图

孔院中方院长杨雷致开幕辞，为赶来参加此次活动的当地市民和学员介绍了中国春节及元宵节的文化寓意，并为大家献上了团团圆圆、和和美美的节日祝福。

活动参与者在孔院教师们的指导下亲自动手制作灯笼，首先用剪刀裁剪出灯笼的外层，再用卷成圆柱形的彩纸为内衬，用剪成流苏状的彩纸作为下摆，经过近半个多小时的耐心制作，每人都完成了自己独一无二的元宵节灯笼。

活动现场。孔子学院供图

灯笼制作完毕后，接下来是猜灯谜环节。灯谜全部用中文写成，挂在一个个红色的灯笼上，喜庆非凡。每当有人猜对灯谜，现场都会响起祝贺锣鼓，为答对者的智慧点赞。一等奖的灯谜被一个哈国老奶奶猜了出来：“99+1！我知道了，谜底是百合！”她兴奋地说道。大家你来我往其乐融融，真正体验了元宵佳节的乐趣！

活动现场。孔子学院供图

本次活动旨在通过校企合作，共同为哈国首都地区中文爱好者提供文化活动体验，使哈国人民感受中国传统节日氛围和中华文化，激发学生学汉语的兴趣，架起中外文化交流的桥梁。

活动现场。孔子学院供图

(责编：苏缨翔、刘慧)