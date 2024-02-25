人民网莫斯科2月24日电 （记者肖新新）2月22日晚，中国传统佳节元宵节前夕，俄罗斯国立人文大学孔子学院举办“龙腾新春”庆新春主题活动。孔院师生及儿童班学员家长、俄罗斯国立人文大学中文专业师生、留俄中国学生、莫斯科市中国文化爱好者等300余人参加活动。

俄罗斯国立人文大学副校长薇拉·扎波特金娜在活动致辞中，对过去一年孔院所取得的可喜成绩表示祝贺，对孔院卓有成效的工作给予高度评价，祝愿孔院在龙年取得更大成功。

孔院中方院长张瑞和俄方院长易福成在致辞中表示，去年，孔院各方面工作取得很大进步和提升，学员规模达到历史最高水平。易福成院长荣获中国首届兰花奖项下的“友好使者奖”，为孔院带来巨大荣誉。这些成绩的取得离不开各方大力支持和全院师生共同努力。祝愿孔院和学员在新的一年都能得偿所愿、更上层楼。

活动期间，莫斯科国立大学知华汉服社的中国留学生们带来了汉服走秀表演。歌舞、诗朗诵、相声、武术、皮影戏、猜灯谜……孔院多才多艺的学员和老师们共同献上丰富多彩的节目，赢得现场观众热烈喝彩和掌声。

俄罗斯小朋友体验中国传统手工艺。俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

表演结束后，大家纷纷来到中国传统文化体验区，兴致勃勃地亲身体验。孔院精心准备了书法、国画、茶艺、印章、剪纸、太极拳等中国传统文化体验活动。大家沉浸在中国传统文化的魅力中，到处充满欢声笑语、洋溢着浓厚的学习气氛。

俄罗斯民众参与中国传统文化体验活动。俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

本次活动得到山东省郓城县委宣传部大力支持。他们提供了剪纸、字画等优秀作品，展现了郓城县丰富的非物质文化遗产项目和深厚的文化底蕴，让孔院学员和俄民众对中国民间文化的历史发展和传承有了更加直观的了解与认识。

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