新华社美国圣安东尼奥2月23日电（记者徐剑梅）国际血液与骨髓移植研究中心23日向中国工程院院士、北京大学血液病研究所所长黄晓军教授颁发杰出服务奖，以表彰他创建半相合骨髓移植“北京方案”，为国际血液病学做出杰出贡献。

2月23日，在美国得克萨斯州圣安东尼奥举行的2024年度移植与细胞治疗会议上，黄晓军（左）领取国际血液与骨髓移植研究中心颁发的杰出服务奖后发言。新华社记者 徐剑梅 摄

2024年度移植与细胞治疗会议21日至24日在美国得克萨斯州圣安东尼奥举行。会议期间举行的颁奖典礼上，国际血液与骨髓移植研究中心咨询委员会主席迈克尔·弗内里斯说，黄晓军创建了一系列非体外去T细胞单倍型相合（半相合）骨髓移植关键技术，并逐渐发展成基于粒细胞集落刺激因子（G-CSF）和抗胸腺细胞球蛋白（ATG）的“北京方案”。这一创新疗法使接受半相合移植的白血病患者3年生存率从约20%提高到约70%。基于“北京方案”的关键技术现已推广到韩国、意大利、法国等许多国家。“北京方案”是目前全球应用最广、疗效最佳的单倍型造血干细胞移植系统。

弗内里斯说，黄晓军还对造血干细胞移植的通用关键技术进行了优化和标准化；创建了针对白血病复发的预防-拯救新方案；编写指南和推广通用技术，极大地促进了造血干细胞移植在中国的快速发展等。此外，他建立国际培训中心和示范教学基地，培训了多国移植专业医师，加强了与国际血液学界的交流与合作。

黄晓军说，这一荣誉不仅是对他本人及其团队工作成果的认可，也是对快速发展的中国造血干细胞移植事业的激励。他将努力为促进中国血液学的发展，以及中国与世界血液学界的合作，做出更大贡献。

国际血液与骨髓移植研究中心始建于1972年，旨在推动这一领域的全球数据和专家协作，促进细胞疗法研究。目前，它与全球约350家血液和移植中心合作，并从2010年起每年颁发杰出服务奖，表彰为国际血液病学做出杰出贡献的科学家。

移植与细胞治疗年会由美国移植和细胞治疗协会以及国际血液与骨髓移植研究中心共同主办。

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