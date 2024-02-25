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美共和党初选转战南卡 黑利继续挑战特朗普

2024年02月25日09:24 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月24日电（记者熊茂伶 胡友松）美国2024年总统选举共和党初选24日转战南卡罗来纳州，美国前常驻联合国代表妮基·黑利继续挑战美国前总统特朗普。

尽管特朗普被一系列法律争议缠身，但他在共和党内地位稳固，今年该党初选开始以来，他未尝败绩，并在南卡罗来纳州民调中大幅领先于黑利。该州投票站将于24日傍晚关闭，美国主流媒体预计将于当晚根据测算结果宣布胜者。

黑利出任美国常驻联合国代表前是南卡罗来纳州州长，她在该州投入大量资源造势拉票，希望在“主场”延阻特朗普前进势头。尽管越来越多的共和党人呼吁黑利退选，但她已明确表示将在南卡罗来纳州初选后继续竞选美国总统。

近期民调显示，南卡罗来纳州选民最重视的问题是经济，移民和教育并列第二，随后是医保、犯罪等。在该州格林维尔市，选民沃特斯对新华社记者说，美国“现在面临很多混乱”，其政策让年轻人感到失望。

美国现任总统拜登正领跑民主党选战，他的党内挑战者仅剩国会众议员迪安·菲利普斯。专业人士普遍预计，拜登将再次成为民主党总统候选人。黑利表示，她对特朗普重返白宫感到担忧，但对拜登连任有更多担忧，还称“这两人所做的一切就是给我们带来混乱和分裂”。

初选是美国总统选举的第一阶段。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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