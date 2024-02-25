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专家热议以共建“一带一路”深化中匈友好关系

2024年02月25日09:23 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯2月24日电（记者周玥 刘华）“高质量共建‘一带一路’主题研讨会”23日在匈牙利首都布达佩斯举行。与会专家认为，在共建“一带一路”框架下，中国和匈牙利在政治、经济等各领域合作都取得长足发展，建议以共建“一带一路”继续深化中匈友好关系。

匈牙利长期坚定奉行对华友好政策，是最早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，积极支持共建“一带一路”。

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特（中文名乐文特）在会上说，匈牙利的“向东开放”战略，将自身定位为连接东西方的桥梁。匈牙利希望通过“向东开放”战略与共建“一带一路”倡议对接，实现互利共赢、推动合作发展。在此方面，匈牙利已经收获良好成果，今后还有更加广阔空间。

匈牙利国际事务研究院研究员盖尔盖伊·绍拉特（中文名邵莱特）表示，匈牙利积极参与共建“一带一路”是因为匈中两国有很多相似之处，两国都将互联互通作为关键发展方向，共建“一带一路”成为两国加强互利合作的重要平台。作为欧盟成员国，匈牙利大力支持共建“一带一路”，也有助于其加强与全球各国的互联互通，增加与其他国家的合作机遇。

共建“一带一路”倡议提出已进入第11个年头，在匈牙利“向东开放”战略和共建“一带一路”倡议深度对接背景下，中匈各领域合作近年来取得丰硕成果。今年是中匈建交75周年，与会专家认为，推动高质量共建“一带一路”将为两国带来更多发展机遇，加深中匈友谊。

匈牙利马蒂亚斯·科尔维努斯学院国际关系学院负责人莫尔迪茨·乔鲍说，匈牙利实施“向东开放”战略后，其外国直接投资的资金比例中，来自中国的投资大幅上升，已从原先的1%上升至9%，使匈牙利外资投资构成更加多元化，有利于匈牙利经济安全。以汽车行业为例，汽车制造及其关联行业价值链规模可达匈牙利国内生产总值的15%，要维持这一行业在全球价值链中的地位，需要中国新能源车以及相关行业的投资和技术，这将成为匈中未来合作的重要领域。

匈牙利帕兹马尼·彼得天主教大学教授班希迪·费伦茨说，中匈两国在数字领域的合作是双边合作的典型成功案例。他认为，这一领域蕴含巨大潜力，中国的电商、移动通信等行业企业可以为匈牙利各领域带来重要赋能作用。接下来，还应该将信息产业与新能源产业结合起来，并考虑开展充电设施、信息化管理系统等设施建设，更加有效地推动匈牙利经济转型升级。在此方面，中国企业海外团队具有很强实力，能够发挥重要作用。

对于一些来自个别国家关于共建“一带一路”的杂音，匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦表示，“一带一路”是共建国家面对当前形势和发展需求提出的共同解决方案，体现了互惠互利的理念。有一些来自外部的声音对共建“一带一路”和匈中关系提出杂音，其本质上是出于所谓“大国竞争”的动机。他表示，反对共建“一带一路”是没有前途的，最终的唯一选择仍应是合作。

此次研讨会由新华社研究院主办。新华社研究院专家向与会嘉宾介绍了新华社国家高端智库研究成果。

2019年4月，新华社研究院联合15家中外智库共同发起成立“一带一路”国际智库合作委员会，目前已有130多家全球智库参与，推出了《“一带一路”发展学》等智库报告，取得广泛影响。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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