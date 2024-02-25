新华社开罗2月24日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装控制的马西拉电视台24日报道说，美国和英国当晚对也门首都萨那发动多次空袭。

据当地居民告诉新华社记者，萨那市中心北部的一座军营24日晚传来多次剧烈爆炸声，且火光冲天。目前没有人员伤亡报告。

另据美国媒体援引美军方消息报道，美国和英国24日出动战斗机袭击了胡塞武装控制区内多处地点的18个目标，这是对胡塞武装近来频繁袭击商船的回应。报道说，这是自1月12日以来美英对胡塞武装采取的第四次联合行动。而美国几乎每天都对胡塞武装目标进行打击。

近日，多艘在红海和亚丁湾航行的美英货轮遭到胡塞武装袭击。18日，胡塞武装用导弹袭击了在亚丁湾行驶的英国货轮“鲁比马尔”号，并导致该船严重损坏，船员被迫撤离。19日，胡塞武装又称用导弹击中2艘美国货轮。22日，悬挂帕劳国旗、由英国公司所有的“艾兰德”号货轮遭2枚胡塞武装发射的导弹袭击，造成船只起火和1名船员受轻伤。

也门政府24日说，因船体受损已无法航行的“鲁比马尔”号船舱在缓慢进水。该货轮装载着有害化学品，且有泄漏风险，恐将危害红海附近水域的生态环境。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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