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欧盟批准对俄新制裁 俄表示扩大欧盟“黑名单”

2024年02月25日05:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月24日电 综合新华社驻布鲁塞尔、莫斯科记者报道：在俄乌冲突两周年之际，欧盟23日宣布通过了第13轮对俄罗斯制裁。俄外交部当天说，这是对俄罗斯的“非法”制裁，作为回应，俄方大幅扩大欧盟“黑名单”，禁止欧洲相关人员进入俄领土。

　　欧盟理事会23日发布新闻公报说，该轮制裁增加对106名个人和88个实体实施限制性措施，理由是这些个人和实体应对“破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立的行为负责”。此轮制裁后，欧盟相关制裁对象已超过2000多名个人和实体。

　　据悉，被制裁个人在欧盟的资产将被冻结，并禁止欧盟公民和公司向这些个人提供资金。自然人还被禁止进入或过境欧盟领土。欧盟新增27个在俄乌冲突中对俄罗斯军事和工业联合体提供“直接支持”的新实体。这些实体将受到更严格的出口限制。

　　此外，包括用于开发和生产无人机的组件，以及变压器等被欧盟认为可能有助于“增强俄罗斯国防和安全部门技术”以及“增强俄罗斯工业能力”的产品也将被实施限制。

　　俄罗斯外交部网站23日对此回应说，欧盟继续试图通过无效的单边限制措施向俄罗斯施压，对俄进行第13轮“非法”制裁。作为回应，俄罗斯大幅扩大欧盟“黑名单”，禁止欧洲相关人员进入俄领土。

　　扩大名单中包括欧盟国家执法机构和商业组织的代表、负责向基辅“新纳粹政权”提供军事援助的欧盟成员国公民、参与建立针对俄罗斯领导人的“法庭”和收集相关材料的人员、主张没收俄罗斯国有资产或将其利润用于乌克兰利益的人员、支持对俄制裁和企图破坏俄罗斯与其他国家关系的人员、从事对俄传播假消息事务的人员等。

　　此外，俄方“黑名单”还包括系统性发表对俄“侵略性言论”的欧洲委员会、欧盟成员国立法机构、欧洲安全与合作组织议会大会和欧洲委员会议会成员。

　　俄外交部强调，西方国家任何不友好行动都将继续得到“及时和相应”的回应。（参与记者：付一鸣、陈汀）

(责编：白宇、卫嘉)

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