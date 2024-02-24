新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：元宵佳节到来之际，庙会、联谊会、文艺演出等庆祝活动在海外多地举行，多国民众共同体验中国文化、共度中国传统佳节。

“2024温暖迎春·欢庆龙年春节庙会”24日在首尔拉开帷幕，这是中国春节庙会首次在韩国举办。中国驻韩国大使馆公使方坤致辞表示，中国庙会让在韩侨胞和韩国民众体验中国元宵节传统民俗，感受到了浓浓的中国年味。活动主办方中韩子女教育协会会长高洁说，希望活动加深中韩两国人民的理解和友谊。

庙会活动以精彩的舞龙舞狮表演拉开序幕，从儿童合唱、服装秀到传统民乐合奏、川剧变脸、武术等，充满中国文化特色的演出获得在场观众的阵阵掌声。活动现场设置了百余个中国特色美食和日用百货摊位，还设有写福字、猜灯谜、做灯笼、穿汉服等中国传统文化体验区。

23日晚，中国常驻联合国代表团在驻地为中国籍国际职员和驻纽约新闻机构以及中资企业代表举办元宵节联谊会。活动现场张灯结彩，来宾积极参与猜灯谜等活动。联合国中国书会的旅美大提琴演奏家刘千慈表演了大提琴独奏，联合国中国籍国际职员饱含深情地演唱《我和我的祖国》，常驻团外交官表演了舞蹈等节目。

中国常驻联合国代表张军致辞表示，今年的春节不同寻常。春节成为联合国假日，不仅实现了在联合国工作的所有中国人多年来的共同愿望，也表明中国文化不断走向世界并更加深入影响世界。

中国驻斯洛伐克大使馆23日晚在大使官邸举办元宵节晚会，与斯洛伐克中华文化爱好者欢聚一堂“闹”元宵。斯洛伐克武术协会学员带来了舞狮和太极拳表演，并演唱了斯洛伐克民歌。来自斯洛伐克考门斯基大学孔子学院和布拉迪斯拉发孔子学院的师生参与了猜灯谜、做元宵，学写“龙”“福”等汉字的活动。来自布拉迪斯拉发龙之子幼儿园的小朋友演唱了《新年好》等歌曲。

中国驻斯洛伐克大使蔡革在致辞中说，“‘国之交在于民相亲’，大家都是中国文化、语言的爱好者，希望你们继续为巩固和发展中斯传统友谊作贡献”。

马耳他中国文化中心21日晚在首都瓦莱塔的马耳他国家创意中心举行元宵节音乐会，为马耳他民众带来精彩的中国传统民乐表演。中国广播民族乐团演奏了《良宵》《春江花月夜》等中国经典民乐曲目，展现了琵琶、二胡、京胡、唢呐、中阮等中国传统乐器的独特魅力，赢得现场观众热烈掌声。

中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军致辞表示，元宵节是中华民族的重要传统节日之一，寓意和谐与团圆。举办这场音乐会也是为了和中马各界朋友欢聚一堂，共同欣赏中国传统民乐的艺术魅力，奏响未来中马友谊的新乐章。（参与记者：陆睿、孙一然、王建刚、王丽丽、陈文仙）

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