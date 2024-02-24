新华社北京2月24日电 题：俄乌和平难觅，欧洲为美国埋单何时了

新华社记者谢彬彬

2月24日，乌克兰危机升级已延续两年之久，双方在战场上僵持不下，和平难觅。作为这场冲突背后的始作俑者，美国一方面消耗和孤立俄罗斯，一方面以安全之名进一步捆绑欧洲。欧洲不得不随美国起舞，任美国“收割”，承受了这场冲突的主要外溢冲击。

美国拱火，欧洲埋单，是这场冲突背后美国牺牲欧洲利益换取一己私利的真实写照。正是在美国主导下，北约一再背信弃义，不断东扩，让欧洲大陆重燃战火。两年来，美国裹挟着欧洲不断对乌加码援助，对俄挥舞制裁大棒，让欧洲吃尽苦头。近期发布的《2024年慕尼黑安全报告》指出，乌克兰危机全面升级破坏了该地区建立合作安全秩序的愿景，整个欧洲无法继续享有和平红利，不得不在自身防务和援乌方面耗费更多资金。眼下由于美国党派间的政治角力，美国对乌军援陷入停滞，欧洲陷入更深困境。德国基尔世界经济研究所发布的报告显示，2022年2月至2023年12月期间，欧盟承诺的对乌军援总额比美国还多。报告预计，美国未来能否继续提供援助具有很大不确定性，欧盟对乌军援需至少翻倍才能填补美国留下的空缺。更让欧洲郁闷的是，美国国务卿布林肯公开表示，美国对乌军援资金90%用于在美国本土生产援乌武器装备，可谓“肥水不流外人田”。

欧洲“失血”，美国收割，是这场冲突背后美欧利益得失的真实现状。美国向来善于发战争财。两年来，乌克兰危机给欧洲带来的冲击迅速从战场传导至经济领域，军费节节上涨、能源价格飙升、通货膨胀居高不下、经济复苏势头进一步承压，而美国则忙着“收割”好处，盘剥欧洲。安全恐慌让欧洲各国不断提升防务水平，订单如雪片一样落到了美国军火商手中。美国《华尔街日报》网站报道，美联储数据显示，美国国防和航天领域的工业产值自俄乌冲突爆发以来增长了17.5%。沃尔夫研究公司军事工业分析师迈尔斯·沃尔顿说，美国国务院表示，在截至去年9月份的一年时间里，美国有800多亿美元的重大军火交易，其中约500亿美元军火的去向是欧洲盟国。欧洲追随美国制裁俄罗斯，导致欧洲能源供给紧张、通货膨胀加剧、民生受到冲击，而美国却“趁火打劫”高价向欧洲兜售能源，大发横财。法国总统马克龙曾公开抱怨，美国卖给欧洲的天然气价格比美国本土市场售价高出3至4倍，美国从地缘政治争斗中获取了超额利润。美国《华尔街日报》刊文指出，欧洲能源危机的大赢家是美国经济。

这场冲突给本就不平等的美欧跨大西洋伙伴关系带来深远影响。战略自主一直是欧洲一体化事业的目标。然而，自乌克兰危机升级以来，欧洲战略自主遭受空前挑战。利用乌克兰危机升级，美国加强了对欧洲政治、军事和经济上的控制，进一步把欧洲绑定在自己的战车上，紧扼欧洲战略自主的咽喉。在美国政客们看来，弱化欧洲、使之不得不依附于美国，最符合美国的利益。美国口中的“盟友”“伙伴”只不过是服务其霸权战略的“棋子”。正如德国联邦议院议员塞维姆·达代伦所说：“美国想要的不是盟友，而是忠诚的仆从。”西班牙前外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚和欧洲对外关系委员会政策研究员卡米尔·格兰德在美国《外交》双月刊网站发表文章指出，欧洲已经无法再把美国作为一贯的伙伴，美国不能永远保证欧洲的安全。欧洲国家领导人应该把赌注押在一个更加一体化的欧洲上。

历史经验证明，任何冲突的终点都是回到谈判桌。欧洲对外关系委员会最新一项针对12个成员国超过1.7万名受访者的在线调查显示，有超过四成受访者希望欧洲敦促乌克兰与俄罗斯进行谈判。总部设在比利时布鲁塞尔的智库国际危机研究组织在其网站刊文指出，欧洲要留意俄罗斯任何真诚的外交提议，在确保乌克兰和欧洲长期安全的条件下通过谈判结束这场冲突。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)