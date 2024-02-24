人民网东京2月23日 (记者朱玥颖)2月22日，“欢乐春节·快乐长沙”文化旅游体验活动在大阪永旺大型商城成功举办。长沙市文旅广电局副局长岳锋携歌舞剧院艺术家、非物质文化遗产传承大师一同，向到场的千余名日本民众推介了“星城”长沙的自然、人文、艺术、非遗、美食等文化和旅游资源，并带大家共同体验了中国春节文化。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动在中日两国民众耳熟能详的《浏阳河》和《樱花》乐曲声中开幕，花鼓戏《刘海砍樵》、古典舞《彩陶俑》、舞蹈《锦绣潇湘》、民乐演奏《赛马》等极具湖南“热辣”风格的演出，让日本民众感受到了长沙人如火般热情，赢得阵阵掌声。

现场陈列的山水、历史、网红、幸福四大文旅主题摄影展，引来观众驻足品味。长沙窑铜官陶瓷烧制技艺、金石篆刻、湘绣、核雕等传统技艺的演示，令人叹为观止，特别是金石篆刻（长沙篆刻）代表性传承人林旭平与观众合作雕刻完成了“福”字印章更引来热烈围观，并纷纷拓印留念。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

“欢乐春节吉祥龙”、湘绣围巾、面塑摆件、茶颜杯垫、冰箱贴等各具特色的民间工艺品、非遗文创产品，烘托了一轮又一轮的文旅知识问答和抽奖，把活动推向高潮。现场热烈的气氛感染了全场的每一个人，吉祥航空临时将奖励机票由经济舱升到头等舱以回馈热情参与的民众。抽中了机票＋酒店＋导游等长沙豪华旅行套餐的幸运观众惊动万分，更获得了全场的热烈祝福。

不少民众表示，今天是第一次参加“欢乐春节”，也是第一次知道长沙，期待有机会能去长沙旅游。

据了解，活动由长沙市文化旅游广电局、中国驻大阪旅游办事处共同主办。

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