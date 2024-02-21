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埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院举办元宵节主题文化活动

2024年02月21日10:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗2月20日电 （记者沈小晓）当地时间2月20日，“网络中国节·元宵”主题文化体验活动在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院举行。来自该校不同院系的学生参加了包括认识元宵节、龙灯DIY和品味汤圆在内的中国文化活动。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院“网络中国节·元宵”主题文化体验活动现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

亚的斯亚贝巴大学孔子学院“网络中国节·元宵”主题文化体验活动现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

学生们通过视频短片了解元宵的习俗，亲手制作龙灯感受浓浓的中国年味，还在老师的带领下学做汤圆品味中国美食。学生们纷纷表示，此次活动体验感非常强，使自己有机会近距离接触和感受中国节日文化。布鲁克是亚的斯亚贝巴大学孔子学院中文证书班的学生，他表示，希望以后能够有机会去中国看一看，能在中国过一次元宵节。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院“网络中国节·元宵”主题文化体验活动现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

亚的斯亚贝巴大学孔子学院“网络中国节·元宵”主题文化体验活动现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

亚的斯亚贝巴大学孔子学院成立于2013年11月，经过十余年的发展，已成为中埃塞两国教育、文化交流与合作的综合平台，在促进埃塞俄比亚高校开展汉语学习、传播中国文化等方面发挥着重要作用。

参加活动的学生合影。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

参加活动的学生合影。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

(责编：崔译戈、吴成良)

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