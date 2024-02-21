人民网开罗2月21日电 （记者黄培昭）为期三天的第七届埃及国际能源展（国际能源大会）21日在开罗国际会议中心落下帷幕。来自120个国家和地区的数千名代表与会，展览吸引了近10万人观看。

本届埃及国际能源展的主题是“能源刺激：确保供应、能源转型和减少排放”，旨在展示石油、天然气和能源等领域最新的创新举措和技术成果。展览设80多个分会场，500多位嘉宾现场演讲，围绕能源安全、脱碳、数字化、创新、投资和人力资本等六大主题展开讨论。

埃及总统塞西出席开幕式，埃及总理马德布利、石油和矿产资源部长塔里克·毛拉以及相关政府官员、能源行业代表等出席展览活动。

在开幕式上，塞西在致辞中强调了包括埃及在内的非洲国家在履行能源承诺方面面临的融资挑战。

埃及石油和矿产资源部长毛拉指出，会议旨在强调发展更清洁、可持续能源的重要性和必要性，以更负责任和更环保的方式确保能源供应，以保持经济增长和满足人们的需求。他呼吁与国际机构合作，为非洲国家提供更多融资，以实现公平和安全的能源转型。

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