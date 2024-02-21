人民网布鲁塞尔2月20日电 （记者牛瑞飞）19日，比利时卢森堡中资企业协会（以下简称“中企协”）新春招待会在布鲁塞尔举办。中国驻比利时大使馆临时代办吴刚、中国驻欧盟使团公使彭刚、比利时外交部亚洲及大洋司司长弗朗索瓦·德莱、比中经贸委主席德威特、法兰德斯中国商会主席菲利普·拉图尔、欧洲雇主协会副理事长路易莎·桑托斯，以及欧盟、比利时政商界、中企协会员单位及当地合作伙伴、华商侨商、媒体界代表200余人齐聚一堂，共庆农历龙年新春佳节。

吴刚表示，2023年，中比关系展现出良好发展态势，两国企业界交流迅速恢复，经贸合作不断取得新进展。两国在农产品、物流、生物医药等方面的合作共识不断扩大，未来合作可期。比利时首相德克罗今年1月成功访华，双方释放出坦诚对话、积极交流、加强合作的信号，为两国合作开了好头。

吴刚指出，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国正步入高质量发展阶段，并深入推进绿色低碳转型，仍是全球增长的重要引擎，将继续为世界经济持续发展提供强大动力。期待中比企业界共筑交流与合作之“桥”，努力推动中比经贸合作再上新台阶。

弗朗索瓦·德莱表示，2023年是中比关系成功的一年。中国是一个伟大的国家，有着惊人的活力。德克罗首相成功访华十分重要。他强调，比利时希望在各个层面与中国保持接触。双方就加强两国关系基础进行坦率和建设性讨论，提出了进一步合作的物流、生物制药、绿色技术和农业食品四个优先事项。比利时希望继续成为中国的重要合作伙伴，并成为中国企业进入欧洲的中心门户。

中企协会长何壁清对各方为中企协和中资企业发展提供的支持表示感谢。他介绍了2023年中资企业调查报告有关情况。他表示，中资企业在当地发展态势稳中趋缓，面对全球多重风险挑战表现出审慎态度。中资企业在发展自身的同时，积极履行社会责任，为当地创造就业机会。希望比利时有关部门改善营商环境，为中资企业提供更好发展条件。中企协愿意与各方一道加强合作，为推动双边经贸关系健康可持续发展作出不懈努力。

招待会上，来宾们观看了精彩的弦乐表演，还现场体验中国书法文化，抽奖环节更将全场气氛推到了高潮。中欧、中比政商界畅谈合作成果，共叙深厚友谊，共话合作前景。

中企协秘书长、中国贸促会驻欧盟（比利时）副总代表赵峰主持招待会。

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