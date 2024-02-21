人民网伦敦2月19日电 （记者邢雪）腾龙开盛世，纳福迎新春。2月15日，为庆祝中国农历龙年春节，由爱尔兰科克大学孔子学院主办，中国驻爱尔兰大使馆、科克市政府、科克郡政府、科克大学及科克华人商会等多方大力支持的“欢乐春节”龙跃五洲新春晚会在科克市政厅隆重举行。中国驻爱尔兰大使馆公参杨通、科克市市长基兰·麦卡锡、科克郡郡长弗兰克·奥弗林、科克大学副校长保罗·麦克斯威尼、科克大学孔子学院院长黄俊逸出席会议并致辞，回顾中爱友谊与合作，并为与会来宾送上新春祝福。近千名华侨华人、留学生、当地民众齐聚一堂，共同欢庆中国龙年春节。

科克大学和孔院的师生以及来自四川成都的艺术家联袂为观众们献上了一场精彩的视听盛宴。整场晚会在一曲热闹欢腾、充满活力的开场舞中拉开序幕，乐器合奏《青花瓷》《民乐闹新年》等为观众展示了中国传统乐器多元与独特的文化魅力。科克当地学生和艺术团表演的《大河之舞》《礼仪之邦》《龙拳》等节目展现了中爱各具特色又彼此交融的舞蹈力量。科克大学与高威大学孔子学院师生联合演绎的《太极功夫扇》，尽显中华太极武术的潇洒飘逸、刚柔并济。成都艺术家们带来的川剧传统表演艺术和杂技受到观众们的一致好评，在场嘉宾惊叹《川剧变脸》的神奇与魔力，赞叹川剧《天女散花》呈现出的华美精致的戏曲服饰与彩绸轻舞的曼妙身姿，着迷于中国戏曲的艺术魅力。杂技表演《空竹》惊心动魄、扣人心弦，闪烁的空竹在演员手中旋转舞动，精湛的技艺赢得满堂喝彩。

活动上，来自北京的非遗传承人制作的糖画吸引了众多当地民众，特别是爱尔兰小观众们纷纷在糖画前排起长龙，对这一中国非物质文化遗产充满好奇与期待。

晚会最后，还举行了科克大学孔子学院第二届“爱华杯”中文征文比赛和第三届绘画比赛的颁奖仪式。这两项赛事自2021年起举办，有效促进了爱尔兰中小学生对中华语言及文化的了解与兴趣，同时也提升了他们的汉语语言能力与素养。

本次龙年春晚，让远在他乡的华侨华人感受到了传统的喜庆祥和的春节氛围，收到了属于家乡的记忆与温暖，也向爱尔兰民众展示了中国优秀传统文化的巨大魅力，演绎了中爱文化交流与互动，进一步增进了中爱人民的友谊。

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