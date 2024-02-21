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中国产C919和ARJ21飞机首次亮相新加坡航展

2024年02月21日09:13 | 来源：新华网
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新华社新加坡2月20日电（记者刘春涛）新加坡航展20日在樟宜会展中心拉开帷幕。中国生产的大型客机C919和ARJ21支线飞机首次亮相，C919飞机当天下午还进行了正式飞行表演。

展馆内，中国商飞公司展台以“携手同行 共创未来”为主题，展出了最新涂装的1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飞机模型，1:32比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机模型，以及C919缩短型/高原型和加长型飞机模型。

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

室外静态展区中，中国东方航空公司运营的C919客机、印尼翎亚航空运营的ARJ21客机和中国中原龙浩航空有限公司运营的ARJ21货机齐聚，向来自世界各地的企业和公众展示。

据中国商飞公司介绍，大型客机C919座级为158-192座，航程4075-5555公里，采用先进的气动设计、推进系统和材料，碳排放更低、燃油效率更高。2023年5月28日，C919飞机圆满完成首次商业飞行。

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

ARJ21是由中国商飞公司开发的中短程支线飞机。据介绍，ARJ21客机具有良好的高温高原机场起降性能和抗侧风能力，于2016年6月投入商业运营。由印尼翎亚航空运营的2架ARJ21飞机，以雅加达为基地开通了4条航线，通航5座城市，安全载客超10万人次。

新加坡航展于20日至25日举行。航展主办方此前表示，有来自50个国家和地区的上千家企业和机构参展。

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

2月20日，一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。新华社发 （邓智炜摄）

2月20日，一架中国东方航空公司C919客机在新加坡航展上做静态展示。新华社发 （邓智炜摄）

2月20日，一架中国东方航空公司C919客机在新加坡航展上做静态展示。新华社发 （邓智炜摄）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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