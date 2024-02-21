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从福建到巴黎——漳州布袋木偶戏出海记

2024年02月21日09:11 | 来源：新华社
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新华社福州/巴黎2月20日电 方寸舞台、十指翻飞，台上锣鼓铿锵，台下掌声雷动……这个春节，来自福建漳州的布袋木偶漂洋过海，在法国度过了一个别开生面的“中国年”。

2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。中国农历新年期间，来自漳州的木偶戏、剪纸、木版年画和闽南功夫茶为法国民众带去了不一样的体验。作为中法文旅年子项目“漳州闽南文化周”的一项重要活动，漳州木偶剧团在巴黎共安排了四天五场演出，上演《大名府》等多台经典剧目。

2月10日，在位于法国巴黎埃菲尔铁塔附近的建筑与遗产之城博物馆，观众近距离体验布袋木偶戏。新华社记者高静摄

2月10日，在位于法国巴黎埃菲尔铁塔附近的建筑与遗产之城博物馆，观众近距离体验布袋木偶戏。新华社记者高静摄

舞台上，栩栩如生的木偶时而倒酒，时而舞动绸子，引得台下观众捧腹。尽管法国观众对故事背景并不了解，但精彩的表演依然让大家看得津津有味。

在演出后的互动环节中，12岁的法国男孩弗鲁瓦德维尔体验了一把木偶操控，不禁感叹难度之大。他对记者说，演员的手法精细得难以置信。

“建筑与遗产之城”博物馆建筑创意部副主任克里斯蒂娜·卡尔博尼则惊叹于布袋木偶的戏剧表现力。她说，现场观众无论老少，都能轻松领会漳州布袋木偶戏讲述的故事情节，“这是它的动人之处”。

说起木偶戏的发展历史，就不得不提到它与巴黎的一段不解之缘。漳州布袋木偶传承保护中心副主任许洁莉告诉记者：“67年前，布袋木偶戏的经典剧目《大名府》就是在巴黎诞生的，它见证了中法两国源远流长的深厚友谊。”

1957年，中国皮影木偶剧团出访欧洲。团员们在巴黎马里尼剧场彩排时发现，由于观众听不懂唱词，难以理解其中复杂的情节，全场气氛低沉。眼看第二天就要正式公演，老一辈木偶艺术家们临时决定放弃台词，突出技术动作，并由此改编创作了经典名剧《大名府》。

“当时创作只用了不到半小时功夫，一些临时赶制的道具甚至连浆糊都还没干。”许洁莉说，这部临场发挥的剧目却深受法国民众喜爱，并在此后半个多世纪在美国、英国等多个国家演出。

2月10日，在位于法国巴黎埃菲尔铁塔附近的“建筑与遗产之城”博物馆，观众欣赏漳州布袋木偶戏。新华社记者高静摄

2月10日，在位于法国巴黎埃菲尔铁塔附近的“建筑与遗产之城”博物馆，观众欣赏漳州布袋木偶戏。新华社记者高静摄

此次演出间隙，许洁莉一行专程探访了马里尼剧场。在那里，她和剧团成员们有了更多思考。“半个多世纪过去了，《大名府》依然是我们最受欢迎的剧目，这也提醒我们，不能停留于‘吃老本’，只有继续守正创新，才能推动更多优秀作品走出国门。”（文字记者：吴剑锋、乔本孝、高静；视频记者：张百慧、孙鑫晶；编辑：程大雨、鲁豫、欧飒、王丰丰、王申）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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