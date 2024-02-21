新华社北京2月20日电 韩国一项民意调查显示，仅约三成受调查青少年认为婚姻是“必需”，这一比例与11年前相比缩水过半。

2023年4月23日，人们在韩国首尔广场上阅读和休息。新华社记者王益亮摄

据韩国《中央日报》19日报道，韩国青少年政策研究院基于去年5至7月对7700多名青少年所做的价值观调查，于近日发布了一份报告。调查对象包含3900多名男生和3700多名女生，涵盖了从小学三年级到高中三年级的学生。

报告说，29.5%的调查对象认为婚姻是“必需”，而2012年一项相似调查中这一比例达到73.2%。从性别看，18.8%的女生持此观点，男生则有39.5%，而2012年分别为63.1%和82.3%。

2023年12月20日，游客在韩国首尔景福宫游览。新华社记者姚琪琳摄

报告说，“这项调查表明，年轻人不再持传统价值观”，19.8%的调查对象认为结婚后必须生孩子，60.6%认为生孩子不一定要结婚，89.4%表示愿意考虑领养孩子。

这项民调显示，就选择结婚对象而言，“个性”成为头号考虑因素；“颜值”排名第二；“经济实力”往年排名第二，在本次调查中降到了第三位。（杨舒怡）

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