新华网瓦莱塔2月20日电（记者陈文仙）中国驻马耳他大使馆和马耳他华联会近日在位于马耳他中部城市比尔基卡拉举办了一场别开生面的庆新春文体联欢会，在马华侨华人、中资机构代表及当地友好人士等欢聚一堂，共同欢庆龙年春节。

中国驻马耳他大使馆临时代办彭熠军为活动发表致辞。他表示，马耳他华联会不断发展壮大，积极帮助侨胞融入当地社会，弘扬中国传统文化，促进中马人文交流，为促进中马友谊发挥了积极、重要作用。

彭熠军表示，新的一年，中国经济将继续稳步前行，中马关系也将在新的起点上实现更高水平发展，为侨胞们带来更多新机遇，助力大家实现新梦想。

马耳他华联会会长陈巨恒表示，侨胞们为中国的新发展成就感到自豪，将继续发挥桥梁纽带作用，做中马友好的传承者、推动者和建设者。

庆新春文体联欢会由彭熠军和陈巨恒以“飞龙”点睛的形式开启。联欢会上，中外人士表演了多个中国风节目，赢得阵阵掌声。婀娜多姿的群舞《欢乐的海洋》，让在场观众欢呼跃雀。音乐串烧既有民谣小调，又有古典乐曲，给大家带来了音乐的盛餐。热情四射的现代舞，更是让年轻人热血沸腾。

马耳他中国文化中心选送的藏族舞蹈《次仁拉索》，让观众领略了专业舞蹈演员的精湛表演。马耳他大学孔子学院师生共同演唱了一首《龙的传人》，勾起了在场很多游子的思乡之情。

活动期间，大家还同场竞技了羽毛球、乒乓球、趣味足球射门、投篮等多个体育项目，展现出了在马华侨华人朝气蓬勃的精气神，气氛热烈，其乐融融。

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