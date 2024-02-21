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外媒：叛逃乌克兰的俄飞行员在西班牙遭枪击身亡

胡若愚
2024年02月21日09:05 | 来源：新华网
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新华社北京2月20日电 据乌克兰和西班牙媒体19日报道，去年驾驶直升机叛逃到乌克兰的俄罗斯陆军航空兵飞行员马克西姆·库兹明诺夫上周被发现死在西班牙，身中多弹。

据埃菲社报道，库兹明诺夫的尸体本月13日在西班牙南部阿利坎特市附近比利亚霍约萨镇被发现。他叛逃到乌克兰后，使用另一个姓名，持乌克兰护照，在西班牙生活。

据路透社报道，西班牙警方证实死者死于枪击，但未披露其身份，称死者生前可能以假身份在西班牙生活。

乌克兰媒体援引西班牙国民警卫队消息报道，死者身上有五六处枪伤，其身体被一辆汽车辗轧过。

西班牙国民警卫队晚些时候告诉俄罗斯卫星通讯社，无法证实关于这名叛逃飞行员被杀的消息。

乌克兰国防部情报总局发言人19日晚些时候向路透社、RBC-乌克兰通讯社等媒体证实库兹明诺夫死讯，但未说明死因。据《乌克兰真理报》报道，库兹明诺夫死于谋杀。

去年8月，库兹明诺夫驾驶一架米-8型运输直升机，从俄罗斯库尔斯克州叛逃到乌克兰。同机两人事先不知情，降落在乌克兰后拒绝叛逃，遭乌军杀害。乌国防部情报总局说，该部门成功策反库兹明诺夫，事后奖励他50万美元。

按照美国媒体说法，库兹明诺夫是俄罗斯2022年2月对乌克兰发起特别军事行动以来首名叛逃的俄军飞行员。

俄罗斯国防部一直拒绝回应此事。（胡若愚）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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