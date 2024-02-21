国家主席习近平2月17日致电祝贺第37届非洲联盟峰会召开。习近平在贺电中强调，过去一年里，中国和非洲关系持续深入发展，中非领导人对话会成功召开，双方决定相互支持探索各自的现代化道路，共同为实现发展愿景创造良好环境。

2024年将召开中非合作论坛新一届会议。作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中国和非洲比以往任何时候都更需要加强团结合作。多哥总统福雷说，当今世界动荡不定，非洲和平发展面临新挑战，更加需要中国的支持和加强非中合作。

新的时代背景下，中非合作与时俱进、提质升级，正呈现出更广阔的前景和更光明的未来。当前，中国正在向第二个百年奋斗目标迈进，非洲也正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前行。新形势下，中非双方同心协力，为实现各自发展愿景创造良好环境、实现相互成就，是大势所趋、人心所向。去年8月，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。

多年来，中非合作在加速非洲大陆工业化进程方面取得累累硕果。从赞比亚—中国经济贸易合作区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区到吉布提国际自贸区，从埃塞俄比亚东方工业园到海信南非工业园，从坦赞铁路到蒙内铁路，中国应非方需求积极分享发展经验，助力非洲探索行之有效的自身工业化路径。近年来，越来越多非洲国家将数字经济作为推动发展的新引擎。在肯尼亚、尼日利亚等国，中资企业搭建的移动支付平台为数千万用户提供安全、便捷的数字支付服务；中国电商平台让许多非洲民众足不出户就能将特色商品销往世界各地。世贸组织副总干事张向晨认为，中国与非洲一直保持紧密联系，是非洲发展数字经济、实现现代化目标的天然合作伙伴。

中非合作加快推进非洲农业现代化，帮助非洲国家减少贫困。过去10年，中国在非洲建成24个农业技术示范中心，推广了300多项先进适用技术，带动当地农作物平均增产30%至60%，100多万非洲国家的小农户从中受益。中方还将建设中国—非洲热带农业海外科技中心，成立中非农业科技创新联盟，再建设一批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，未来3年将为非洲再培养1000名农业科技和管理人员。从莫桑比克的万宝莫桑农业园到西非科特迪瓦橡胶厂，中企在非洲多国建立农业合作园区和农产品加工厂，推动农业产业链发展和产品附加值提升，让收成变成收入。加纳《洞察报》执行总编本杰明·阿库福表示，相信《中国助力非洲农业现代化计划》将帮助更多非洲农民摆脱贫困，为非洲国家的农业现代化发展注入动力。

既授人以鱼也授人以渔，中国多年来助力非洲培养本土人才，增强自主发展能力。在埃及、科特迪瓦、吉布提等国，一所所“鲁班工坊”助力非洲职业教育发展，培养了一批批经济社会发展领域人才。中国企业也在非洲多国启动通信技术、电子商务等人才培养计划，为许多非洲青年提供学习尖端技术、创业经验的机会，积极帮助非洲国家缩小数字鸿沟，助力其实现数字化转型。喀麦隆中等教育部中文教育总督学杜迪赞赏《中非人才培养合作计划》，认为这既能帮助非洲年轻人和求学者提升个人能力，还有利于在中国发展较快的领域向非洲国家进行实质的技术转移。

在推进现代化建设进程中，中国始终与广大非洲国家并肩前行。中非合作与时俱进、不断深化，双方实现互利发展，对推动各自的现代化进程起到了积极作用。加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说，无数事实已经证明，中非合作求真务实，给中非人民带来实实在在的好处，中国永远是非洲迈向现代化道路上最可靠的伙伴。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”中非相互支持探索各自的现代化道路，必将为双方人民创造更加美好的未来，在共筑高水平中非命运共同体的道路上书写更多美好故事。

（据新华社电 记者孙毅）

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