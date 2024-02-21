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辽宁芭蕾舞团亮相俄罗斯符拉迪沃斯托克

2024年02月21日08:54 | 来源：新华网
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新华社符拉迪沃斯托克2月20日电（记者陈畅）中国辽宁芭蕾舞团20日晚在俄罗斯滨海边疆区首府符拉迪沃斯托克市马林斯基剧院举行首场演出，受到当地观众热烈欢迎。

辽宁芭蕾舞团此次演出了原创芭蕾舞蹈诗《晷》。日晷作为古代计时仪器在剧目中象征时间的流逝和生命的短暂，演员通过对太阳轨迹的模拟动作，展示出个体在时光和命运中的起伏与坚韧。

90分钟的演出多次赢得观众经久不息的掌声。据剧院方面介绍，不少观众是从俄罗斯其他城市专程到符拉迪沃斯托克观看演出的。

俄罗斯国立海洋大学教师维拉在接受新华社记者采访时说，她非常喜欢这场演出，表演的音乐、灯光、色彩、演员的形体表现都有自己独特的风格，令人感觉很新颖。

辽宁芭蕾舞团团长曲滋娇说，辽芭曾多次以文化使者身份出访俄罗斯，深受当地观众喜爱。辽芭此行带来两部新作品：原创芭蕾舞蹈诗《晷》和经典舞剧《巴黎圣母院》。此外，辽宁非物质文化遗产传承人也会在演出现场进行项目展示并与观众互动，让俄罗斯观众更好地了解中国文化。

应符拉迪沃斯托克市马林斯基剧院邀请，辽宁芭蕾舞团此行共将进行5场演出。据悉，5场演出门票已全部售罄。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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