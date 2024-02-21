新华社布达佩斯2月20日电（记者陈浩）匈牙利执政党青民盟在国会的党团领导人科奇什20日说，他已提议国会26日就批准瑞典加入北约进行投票，青民盟党团将投票支持瑞典“入约”。

科奇什当天在社交媒体分享他写给国会主席克韦尔的一封信。他在信中提议将批准瑞典加入北约的投票纳入26日国会春季会议首日议程，并表示青民盟党团“希望支持”瑞典加入北约。鉴于青民盟控制着国会三分之二以上席位，它的支持意味着匈牙利国会将投票批准瑞典“入约”。

匈牙利政府于2022年7月向国会提交了关于瑞典加入北约议定书的议案，但由于两国在诸多问题上存在分歧，相关投票程序始终没有摆上匈牙利国会议程。应在野党阵营要求，匈牙利国会本月5日召开特别会议，打算就瑞典“入约”表决。然而，由于青民盟议员集体缺席，与会议员没有达到法定人数，表决“流产”。

匈牙利总理欧尔班本月17日表示，匈牙利与瑞典的纷争即将结束，双方已采取重要步骤重建信任。匈牙利政府新闻办公室主任豪沃希20日宣布，应欧尔班邀请，瑞典首相克里斯特松将于23日访问布达佩斯，双方将就防务和安全合作，以及匈牙利今年下半年担任欧盟轮值主席国等事宜进行讨论。

瑞典和芬兰2022年5月同时申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于去年4月正式获准加入北约。今年1月土耳其批准瑞典加入北约后，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典“入约”。

(责编：艾雯、徐祥丽)