新华社记者杨光 李光正

日本新一代主力运载火箭H3（下称试验2号）17日从日本南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心升空，吸引来自日本各地的民众一同观看现场发射。记者发现，“火箭经济”不仅带动种子岛基建等领域投资，每年还吸引大量游客前来观光，正逐渐发展为种子岛的特色产业。

种子岛位于鹿儿岛县南部，面积约445平方公里。日本媒体和农畜产业振兴机构发布的最新数据显示，种子岛总人口在过去数十年内持续减少，已从1960年最高值的6.45万人减少至去年9月的2.69万人。当地产业结构中，第一、第二、第三产业占比分别约为12%、18%和70%，其中第一产业占比远高于1.3%的日本全国平均水平。

记者从种子岛机场出发一路向南，沿途看到大片甘蔗田。据了解，甘蔗是种子岛的重要农作物，但受农业人口老龄化、自然环境变化等因素影响，甘蔗产量趋于减少。

在这样的条件下，作为岛上最知名的建筑和观光景点之一，种子岛宇宙中心寄托了当地居民的殷切期望。该中心建于1969年，是日本最大的航天研究中心和航天发射中心。自日本国会2016年通过相关法案允许民营企业更广泛参与太空商业活动以来，“火箭经济”对种子岛当地经济的带动作用逐渐显现。

专家认为，“火箭经济”对种子岛的贡献体现在经济效益和社会效益两方面。其中，经济效益主要包括火箭发射场等基础设施的建设、通信数据使用、卫星研究制造、太空教育活动及周边产品开发等；社会效益则包括人才培养、学术研究、地区形象宣传、太空技术引入、综合环境提升等。日本经济研究所去年发布的数据显示，2021年，日本宇宙航空研究开发机构的直接订单带动种子岛增收67亿日元（1美元约合150日元），新增就业238人；火箭发射活动吸引游客约3.6万人，商务访客约10.5万人，带动种子岛增收49亿日元，新增就业498人。

如今，种子岛上随处可见“太空元素”。在火箭发射观看点之一的惠美之江展望公园，男女洗手间标识都被设计成宇航员模样。当地居民寺门说，大家现在提起种子岛就会联想到火箭，“种子岛俨然已成为火箭发射岛”。

这次试验2号的发射又让种子岛上的酒店、民宿、航班、轮渡、租车和餐饮市场火了一把。大约半个月前，记者开始在日本各大旅行网站预订种子岛的酒店和民宿房间，关注到火箭发射前后几天已经一房难求。

17日一早，火箭发射观看点之一的长谷公园停车场已基本停满，工作人员开始将公园草坪划为临时停车场。除“鹿儿岛”车牌外，记者还看到来自福冈、长崎、德岛、和歌山、东京、宫城、札幌等日本各地的车辆。井上专门从大阪赶来，由于租不到车、订不到酒店，他只好坐大巴来种子岛，当晚不得不在长谷公园过夜。

距离观看点不远的草坪上设有一排临时餐饮摊位，售卖各色饮食。在“南种子町商工会”的摊位前，工作人员石堂告诉记者，每次火箭发射他们都会来这里摆摊。“火箭发射吸引众多游客来到种子岛，是很好的销售机会。”

17日当天，种子岛宇宙中心所在的南种子町政府还向到场观众免费赠送了印有火箭发射图片的文件夹、纪念徽章等，希望通过发放纪念品、探索在当地设立“种子岛宇宙学校”等方式，让宇宙教育宣传活动成为“火箭经济”延伸的新增长点。

此外，开发火箭主题周边产品也成为种子岛“火箭经济”的重要组成部分，如火箭形状的钥匙链、冰箱贴，还有按照日本宇宙航空研究开发机构认证的方法制成的“宇宙饭团”等特色食品、火箭主题烧酒等等，这些均受到游客欢迎。

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