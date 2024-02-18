新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见波兰外长西科尔斯基。

王毅说，建交75年来，中波关系保持稳定发展，日益成熟并富有韧性。双方要继续紧扣友好合作的主基调，突出互尊互信的积极面，共同推动双边关系在新起点上取得更大发展，迈上更高台阶。中方愿同波兰加强政治互信，深化互利合作，共同践行多边主义，共同支持联合国发挥核心作用，共同反对强权政治霸权行径。

西科尔斯基表示，波兰是最早同中国建交的国家之一，始终坚持一个中国政策。我们钦佩中国举世瞩目的发展成就，愿同中方加强高层往来，办好政府间合作委员会会议，规划好下阶段各领域合作。期待中方支持中东欧地区在国际事务中的发言权和代表性。

王毅表示，中方赞赏波方坚持对华友好政策，客观友善看待中国发展，乐见波兰加快实现振兴，支持波兰在国际和地区舞台发挥更大作用。中方愿同波兰一道，尽早召开经济联委会、科技合作委员会等机制会议，积累成果和共识，适时召开中波政府间合作委员会会议，统筹各领域重点合作，加强治国理政经验交流。波兰是中国－中东欧国家合作“领头羊”，中欧班列重要目的地，中方愿同波方加强互联互通，高质量共建“一带一路”，推动丝绸之路在新时代焕发新活力。

双方还就乌克兰危机等共同关心的问题交换了看法。

(责编：白宇、卫嘉)