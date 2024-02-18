新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见德国外长贝尔伯克。

王毅说，中德之间没有根本利害冲突，共同利益不断巩固扩大。面对当今世界变局乱局，中德作为两个大国和全球经济增长的重要引擎，应保持交往，增进了解，巩固互信，推动中德关系始终沿着正确轨道发展，为维护和平稳定、促进发展繁荣作出中德贡献。这不仅符合两国利益，也将为中欧和世界带来利好。

王毅表示，过去一年来，中德各层级交往全面恢复，合作机制陆续激活，特别是新一轮政府磋商成功举行，各领域合作取得新成果。中方愿同德方一道，排除干扰，形成更多共识，在涉及各自核心利益问题上相互理解、相互支持。

贝尔伯克表示，世界面临冲突和挑战，德中应在拥有共同利益的领域加强合作，展现国际担当，在存在分歧的领域妥善处理，相向而行。德方愿同中方落实好德中政府磋商成果，开展地区事务磋商，加强应对气候变化、畅通国际贸易航道等合作。

双方还就加沙冲突等交换了意见。

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