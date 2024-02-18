新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，德国总理朔尔茨会见出席慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了中国领导人的亲切问候，祝贺慕尼黑安全会议举办60周年，成为具有全球影响的国际安全政策论坛。王毅表示，当前国际局势乱象频仍，热点问题此起彼伏，世界经济复苏乏力，中国作为负责任大国，将坚定做动荡世界中的稳定力量。我们也支持德国在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同德方相互理解，相互支持，增进互信，加强协作，共同为世界提供更多稳定性和确定性。

王毅表示，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年。双方应总结成功经验，深化互利合作，实现优势互补，造福两国人民。中国正在聚精会神推进中国式现代化，坚持高质量发展，推行高水平开放。14亿多人口整体迈进现代化将为包括德国在内的各国提供更广阔市场，带来更长远发展机遇。双方应排除干扰，继续坚持开放和自由贸易，充分发挥经贸合作“压舱石”作用，为此提供可预期的政策环境。

朔尔茨请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，表示德方愿同中方筹备好今年的高层往来，推动取得更多实质成果。德国经济深度融入全球化，发展受益于自由贸易，德方反对保护主义，反对脱钩断链，乐见中国发展振兴，愿为其他国家在德企业提供优质营商环境。当前国际局势面临艰难时刻，德方愿同中方一道，为维护和平稳定发挥积极作用。

同日，王毅还会见了德国外长贝尔伯克、巴伐利亚州州长索德尔等。

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