新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，塞尔维亚总统武契奇会见出席慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了习近平主席的亲切问候，表示中塞关系历经国际风云考验，结下真挚深厚情谊。我们坚信武契奇总统将带领塞尔维亚人民在国家发展振兴道路上取得更大成果。中方珍视中塞结成的牢固友谊和坚实互信，愿同塞方加强高层往来，规划未来合作，推动中塞关系迈上新高度，开启中塞团结合作新篇章。

武契奇请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，感谢中方一贯尊重塞尔维亚，支持塞维护国家主权、独立和领土完整，为塞经济社会发展提供宝贵帮助。去年，塞中签署自贸协定，两国经贸投资额迅速增长，大型基础设施项目顺利推进。塞尔维亚虽是小国，但我们坚持独立自主，愿继续作中方值得信赖的可靠朋友，共同推动塞中关系迈上新台阶。

王毅表示，中塞合作强劲有力，符合双方长远利益。国家不论大小，只要有铮铮铁骨，就能在国际上赢得响当当的声誉和各方的尊重。中方将继续坚定支持塞维护主权安全和领土完整，这不仅是为了巩固中塞“铁杆友谊”，也是为了反对分裂主义行径，维护联合国宪章宗旨和原则，捍卫国际公平正义。

出席慕安会期间，王毅还先后会见了英国外交大臣卡梅伦、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、法国外长塞茹尔内、阿根廷外长蒙迪诺、加拿大外长乔利、波兰外长西科尔斯基、蒙古国外长巴特策策格、乌克兰外长库列巴等。

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