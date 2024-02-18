新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志 李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话，强调中国愿做应对热点问题的稳定力量。

王毅表示，我们努力探索中国特色的热点问题解决之道，坚持不干涉内政，反对强加于人；坚持客观公道，反对谋取私利；坚持政治解决，反对使用武力；坚持标本兼治，反对短视片面。在中方积极斡旋下，沙特和伊朗实现历史性和解，中东地区掀起“和解潮”，成为习近平主席倡导的全球安全倡议的生动实践。

近期巴以冲突升级外溢，红海局势持续紧张，再次说明巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。巴勒斯坦几代民众颠沛流离，至今没有实现合法建国，这是当代持续最长的不公。中国坚定站在公平正义一边，为停火止暴奔走，为保护平民尽力。推动安理会通过巴以冲突爆发以来首份决议，发表政治解决巴以问题的立场文件。中方呼吁加快实现巴勒斯坦独立建国，召开更大规模、更有实效的国际和会，真正实现巴以两国和平共处。

在乌克兰危机中，中国从未放弃劝和的努力，从未停下促谈的脚步。习近平主席亲自同包括俄罗斯、乌克兰在内各国领导人深入沟通，为应对危机发挥建设性作用。中方还专门发布立场文件，多次派出特使穿梭斡旋。我们所做的一切，都通往一个目标，就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。

我们持之以恒推动朝鲜半岛问题政治解决，当务之急是防止恶性循环，解决当事方合理安全关切，推动局势实现降温回稳。我们推动缅甸各方在中国昆明签署停火协议，坚决维护缅北和平稳定，鼓励东盟在不干涉内政前提下促进缅甸问题妥善解决。我们还积极支持阿富汗包容建政、温和施政、防止恐怖主义再次滋生蔓延。

中国疆域辽阔，邻国众多，历史遗留的矛盾争端错综复杂。我们始终坚持协商管控分歧，对话解决争议。我们愿与东盟加快“南海行为准则”磋商，推进海上合作与共同开发，把南海建设成为和平之海、合作之海、友谊之海。

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