新华社耶路撒冷2月17日电（记者吕迎旭 张天朗）据当地媒体报道，数千以色列民众17日晚在特拉维夫、海法、贝尔谢巴等城市举行示威游行，要求提前举行议会选举。

新华社记者在特拉维夫看到，在该市主干道卡普兰大街，游行者与警察发生了冲突。参加游行的特拉维夫副市长梅塔勒·莱哈维对记者说，政府在被扣押人员获释、以色列在加沙地带的军事行动以及发展经济方面表现不佳，民众希望政府在巴以问题上提出长期解决方案，“现在该举行议会选举了”。

当天在凯撒利亚的以色列总理内塔尼亚胡住所附近和位于耶路撒冷的总理办公室附近也爆发了游行。

内塔尼亚胡当天在记者会上表示，以色列现在需要团结，举行选举将割裂以色列社会，对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有利。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日发布的数据显示，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.88万人死亡、逾6.8万人受伤。以色列方面说，本轮冲突导致以方1400多人死亡，另有130多人仍被哈马斯扣押。

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