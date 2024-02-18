人民网伦敦2月16日电 （记者邢雪）2月15日，为庆祝农历龙年春节，以“龙舞新春”为主题的“欢乐春节”系列活动在爱尔兰都柏林EPIC爱尔兰移民博物馆成功举行。观文艺演出、赏非遗技艺、看北京风光……来自世界各地的游客与当地观众在欢乐祥和的节日气氛中感受中华文化的独特魅力。中国驻爱尔兰大使何向东等出席了本次活动。

何向东向现场的来宾致以新春的祝福并表示，都柏林市已连续17年举办欢乐春节活动，两国人文纽带更加紧密，友好氛围更加浓厚，中方愿同爱方一道，进一步深化文化交流，促进民心相通。

北京市文化和旅游局机关工会专职副主席杨连霞在致辞中介绍，北京文旅局推出国际研学旅游、商务会奖旅游、中医药健康旅游、冬季冰雪旅游、体育旅游、非遗文化与匠人之旅、144小时过境免签与离境退税主题、时尚新潮流与夜生活主题、博物馆与美术馆系列、文化场所及演出系列、名人故居系列等十一个主题线路。海南航空将于2024年4月2日恢复北京——都柏林直航航班，6月1日至9月30日增班至一周四班航班，诚挚邀请爱尔兰游客来华旅游。

“龙舞新春”主题演出包括了中国民族音乐、古典舞蹈、武术与京剧表演等，EPIC爱尔兰移民博物馆特别为中国春节点亮“中国红”主题灯光，以此方式庆祝中国龙年的到来。现场还举行了一场主题文旅推介会和非遗展示活动，观众对北京旅游的期待和对中国文化的向往溢于言表，纷纷驻足观看，并与非遗传承人互动，体验缂丝、风车、绢人、泥塑等技艺。另外，40余幅“你好北京”主题图片和“全球吉庆生肖设计大赛”获奖作品也在活动现场展出，体现了古老与现代交相辉映的首都气派和传承创新，受到观众们的广泛好评。

本次“龙舞新春”系列活动由中国驻爱尔兰大使馆作为支持单位，北京市文化和旅游局主办、北京市海外文化交流中心承办，向爱尔兰民众展示了丰富多彩的中国文化，增进了中外文化交流，受到了当地各界人士的热烈欢迎。

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