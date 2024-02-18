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2024大阪春节祭在大阪天王寺公园隆重举办

2024年02月18日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图
活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

人民网东京2月17日电 （记者朱玥颖）近日，2024大阪春节祭在大阪天王寺公园隆重举办。中国驻大阪总领事薛剑、大阪春节祭实行委员会委员长张永胜、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛、大阪华侨总会会长赵知理、大阪维新会·大阪府议会议员三田胜久、自由民主党·前众议院议员佐藤章、日中友好协会大阪府联合会会长渡辺武、大阪市议会议员金子恵美、滋贺县议会议员驹井千代、大阪府议会议员中野稔子等中日百余名嘉宾分别出席了开、闭幕式，并与现场观众共同欢度春节。

活动主舞台上、欢乐春节“吉祥龙”腾云而来，拉开了文艺表演的序幕。来自成都锦成伶艺术团和湖北武昌理工学院艺术团的专业演员，以及来自关西地区的文艺团体500多名演员为观众带来精心准备的文艺表演，网络热舞科目三、舞龙醒狮、变脸杂技、传统器乐、各民族舞蹈等精彩纷呈的表演令观众目不暇接，近距离感觉到中国文化的魅力。

舞台下近40家美食和活动展位内容丰富多彩。各种口味的水饺、麻辣烫、孜然飘香的羊肉串等特色美食热火朝天，让观众体验味蕾的最高享受。“你好！中国”国家旅游形象可爱的熊猫和欢乐春节“吉祥龙”成为场内最有人气的明星，吸引了众多观众纷纷合影留念。

日本读卖电视台、每日放送电视台、大阪电视台等都对活动进行了直播报道，吸引了大阪及周边民众近20万人次来到现场，沉浸式体验了中国“欢乐春节”的无限乐趣和热情氛围。

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(责编：于洋、刘慧)

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