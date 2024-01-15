“欢庆之声—2024欢乐春节音乐会”14日在泰国玛希隆王子音乐厅举行。人民网记者 杨一摄

人民网曼谷1月15日电 （记者杨一、张矜若）14日，由中国驻泰国大使馆与泰国玛希隆大学音乐学院合作举办的“欢庆之声—2024欢乐春节音乐会”在泰国玛希隆王子音乐厅举行。中国驻泰国大使韩志强与与国际奥委会委员、泰国爱乐乐团董事会主席坤莹帕塔玛，玛希隆大学副校长库查坎、音乐学院院长那荣等出席音乐会并致辞。来自泰国多所高等院校的师生，中国文化和传统音乐爱好者，在泰华侨华人等千余人齐聚一堂，共襄音乐盛宴。

韩志强在致辞中表示，“欢乐春节”品牌活动在泰已走过20年历程，得到了泰国诗琳通公主等王室成员的亲自关心和各界民众的广泛参与。“欢乐春节”如此深入人心，得益于春节所包含的“团圆幸福、和谐安宁”等理念具有普世价值，更因中泰血脉相通，有着“中泰一家亲”的特殊情谊。音乐会拉开2024年泰国“欢乐春节”系列活动序幕，也将为年度中泰各领域友好合作唱响开门红。

帕塔玛表示，玛希隆大学音乐学院与中国大使馆近年来合作密切。春节是泰中两国重要的文化纽带，此次双方首次合作举办“欢乐春节”主题音乐会，旨在通过音乐的媒介，呈现泰中文化的交融相映和一家亲的特殊情谊，进一步促进泰中两国人民尤其是青年一代的心灵相通。

随后，浙江音乐学院师生组成的翡翠筝团与玛希隆交响乐团同台演绎了《高山流水》《梁祝》《梦回临安》等经典及新创编的曲目，尽显中国传统音乐的魅力与创新。音乐会在两国传统乐器联合呈现的《春节序曲》中落下帷幕。

演出结束后，韩志强向泰方嘉宾赠送了2024“欢乐春节”龙年吉祥物，致以新春祝福。

泰国是海外“欢乐春节”活动历史最长、规格最高、规模最大的国家。此次音乐会是2024年泰国“欢乐春节”系列活动之一，中泰双方将在全泰范围内举办一系列隆重的庆祝活动。

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