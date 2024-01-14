人民网北京1月14日电 （记者李欣怡）海关总署日前发布数据显示，2023年，中国与东盟贸易继续保持增长。2023年，双边贸易继续增长，规模达6.41万亿元，东盟连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位，我国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。RCEP产业合作委员会主席、首席中国—东盟商务专家许宁宁近日谈到，这彰显了中国—东盟砥砺前行、共同发展，双方经贸互补性强、合作活跃、需求提升、前景可期。

许宁宁谈到，2023年，在东盟十个国家中贸易额排名前三是越南、马来西亚、泰国。其中，中国与越南贸易额增长5%，中国与马来西亚贸易额下降0.1%，中国与泰国贸易额增长0.2%。

许宁宁谈到，2023年，欧盟是中国第二大贸易伙伴，中国与欧盟贸易额为5.51万亿元人民币，下降1.9%，占中国外贸总值的13.2%。美国是中国第三大贸易伙伴，中国与美国贸易额为4.67万亿元人民币，下降6.6%，占中国外贸总值的11.2%。中国与东盟贸易额较中国与欧盟、美国贸易额差距进一步拉大。

许宁宁认为，中国—东盟经贸关系日益密切首先得益于中国和东盟国家领导人的引领，共建“一带一路”倡议进一步推进地区互联互通。此外，双方实施创新合作，加强制度性开放，推进自由贸易区建设，拓展了经贸合作的深度和广度。双方着力开发经贸互补性和各自优势，积极推进合作提质升级，不断为合作注入活力。双方企业相互看好商机，不断加强贸易投资合作，深耕细作经营。

许宁宁谈到，中国与东盟的双边贸易在各自对外贸易中都发挥了重要支撑作用。当前，中国和东盟分别作为世界第二和第五大经济体，经济总量之和已超过全球五分之一，对全球经济贡献率超过30%，是全球经济复苏名副其实的重要引擎。

2024年1月1日，《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）生效实施两周年。2023年中国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元人民币，较协定生效前的2021年增长了5.3%。2023年，我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。

许宁宁认为，企业、地方、行业等各有关方应充分利用中国与东盟紧密经贸合作关系的有利条件，抓住RCEP区域开放带来的新机遇，在中国—东盟全面战略伙伴关系的巩固发展中，继续共同应对挑战、携手前行。

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