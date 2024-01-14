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泰国各地举办盛大儿童节活动

2024年01月14日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月13日电 （记者张矜若）在泰国，每年1月的第2个星期六是儿童节。当日，泰国各政府机构向儿童和家长开放，大家可参观政府办公机构，还可以在全国各地的动物园以及博物馆免费参观，并领取各式各样的纪念品。

泰国总理府是每年儿童节的热门场所，在总理府举办儿童节活动已经有多年历史。2024年是疫情后总理府首次举办大型儿童节活动，吸引了众多少年儿童参与。活动从上午持续到下午，举办了一系列的庆祝活动，公众有机会参观包括总理办公室在内的多个地点，甚至能体验坐在总理工作椅上拍照。

泰国总理赛塔提出的2024年儿童节寄语是“放眼世界，创新思维，尊重差异，共建未来”。赛塔强调，世界很大，不要只关注我们自己，泰国孩子是有潜力的优秀孩子。每个年轻人都是国家的未来。政府的职责是支持泰国儿童有品质、有尊严、自豪地成长。同时，赛塔提出彻底解决少年儿童失学问题，为所有儿童创造教育机会。

1月13日，总理府各政府机构聚集了很多参加儿童节的孩子和家长。总理府部长庞佩出席儿童节活动，她强调让泰国儿童了解人工智能，让儿童在现代媒体高质量的创意影响下成长。希望所有的孩子都能拥有灿烂的笑容，享受童年生活。

儿童节期间，泰国各地都努力为孩子们创造一个充满爱的幸福空间。在儿童节活动现场，不仅有消防员、播音员工作体验，有投篮、套圈等游戏，还有孔剧、泰拳表演，儿童和家长还可以领取纪念品和冰淇淋等美食。今年儿童节期间，来自中国的伊利集团向1600多所学校和20多个政府机构捐赠百万支冰淇淋。庞佩表示，伊利集团连续3年获得“泰国食品质量奖”，来自中国的企业不仅促进了当地经济社会发展，还积极履行社会责任，为泰国社会带来温暖和快乐，希望更多中国投资来到泰国，延续两国“中泰一家亲”的深厚友情。

图片：泰国儿童兴高采烈地参加儿童节活动。泰国总理府供图

泰国儿童兴高采烈地参加儿童节活动。泰国总理府供图

(责编：苏缨翔、常红)

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