新华社联合国1月13日电（记者尚绪谦）联合国安理会12日晚举行紧急公开会，讨论美英等国空袭也门后的红海局势。联合国负责中东和亚太事务的助理秘书长哈立德·赫亚里警告空袭可能使红海局势进一步升级。中国常驻联合国代表张军指出，安理会从未授权任何国家对也门使用武力，有关国家对也门悍然采取的军事行动无助于保护商船安全和航行自由。大多数安理会成员国代表对美英等国的军事行动加剧地区紧张局势表示关切。

赫亚里在向安理会通报红海局势时说，美国和英国12日在另外四国的支持下，对也门境内目标发动了超过50次空袭。胡塞武装持续袭击商船和美英等国对也门的空袭，说明地区紧张局势正在升级，将对也门、地区和全球范围数以百万计的人造成影响。

张军在发言中说，中方遗憾地看到，有关国家对也门悍然采取的军事行动不仅造成基础设施破坏和平民伤亡，也加剧了红海水域的安全风险，无助于保护商船安全和航行自由。有关军事行动还可能冲击也门政治进程。必须指出，安理会从未授权任何国家对也门使用武力。有关国家采取的军事行动同安理会刚刚通过的第2722号决议宗旨背道而驰。

他说，当前红海的紧张局势是加沙冲突外溢影响的表现之一。一边放任加沙冲突延宕，一边指望冲突不会扩大，恐怕是一厢情愿的错觉。一边主张防止冲突外溢，一边又火上浇油、挑起军事对抗，这更是自相矛盾、不负责任的。中东地区已经处在极度危险的边缘，当前最应该避免的是鲁莽的军事冒险主义，最需要的是冷静克制，防止冲突进一步扩大。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在发言中指出，美英等国的空袭没有法理基础。美英及其“卫星国”再一次严重违反《联合国宪章》和其他国际法准则，进一步加剧了业已处在战火中的中东地区的不稳定。

斯洛文尼亚、厄瓜多尔、莫桑比克、圭亚那、阿尔及利亚等国代表对美英等国的军事行动加剧地区紧张局势表示关切。瑞士和塞拉利昂代表指出，美英等国的军事行动过火。马耳他代表强调必须避免紧张局势升级，呼吁有关各方保持克制。美英两国代表对空袭也门进行辩解。日本对美英等国的军事行动表示支持。

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