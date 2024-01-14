新华社拉斯维加斯1月13日电 2024年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）9日至12日举行，上千家中国企业“出海”参展，在屏幕显示、智能家居、人工智能、电动车、清洁能源等诸多领域彰显中国“智造”的硬实力。

“中国企业回归了”

近年来中国企业在拉斯维加斯消费电子展上表现抢眼。今年参展的中国企业数量较前两年明显回升，既有海信、TCL、京东方、联想等知名企业，也有众多首次亮相的初创企业。

据法新社报道，展会主办方美国消费技术协会主席加里·夏皮罗直呼：“中国企业回归了。”

作为全球最大的消费技术产业盛会之一，始于1967年的拉斯维加斯消费电子展一直是科技领域的开年重头戏，被看作国际消费电子领域的“风向标”，每年展会都会吸引全球各地众多企业参展。

据美国BNN新闻网报道，今年参展的中国企业超过1100家，说明中国在全球技术领域发展势头强劲、影响力上升。另外，中国的创新处于前沿，其技术产品和解决方案不仅吸引了全球的注意力，而且获得业内同行“点赞”。

中国“智造”越来越“吸睛”

在拉斯维加斯会议中心中央馆，海信、TCL等企业占据了展馆中心位置，庞大的展示区挤满观展和体验的人群。

TCL推出115英寸全球最大QD-Mini LED巨幕电视，以及搭载新一代护眼显示技术的手机、增强现实技术眼镜等产品。海信的最新100英寸“卷曲屏”激光电视、小型超轻薄激光电视等刷新沉浸式视听体验。获得“2024 CES创新奖”的海信车用激光显示技术，则展示了激光显示在车载领域的极大潜力。

人工智能技术及相关应用是今年展会最大热点。联想集团携40多款基于人工智能的全新设备与解决方案亮相，涵盖众多个人电脑产品系列。这些人工智能赋能的设备不仅具备强大的性能和高效运算力，还结合了大模型来实现通用场景下的个性化服务。

展会上，中国企业汉阳科技的一款全能庭院机器人能够全季节、多场景作业，不仅可以除雪、割草、清理树叶，还能司职巡逻“保安”，甚至提供拖车功能。来自美国明尼苏达州的詹姆斯·理查兹告诉记者，自己患有严重的关节炎，每年冬季除雪是最头疼的事，而且雪天很容易摔倒受伤，除雪机器人解了燃眉之急。

1月11日，人们在美国拉斯维加斯消费电子展小鹏公司展台观看电动飞行汽车Aeroht。新华社记者吴晓凌摄

电动车也是此次展会的热点之一。首次亮相CES展会的中国电动自行车及电动摩托车生产企业爱玛发布了最新的跨骑产品“机甲师”及电动自行车新品。炫酷街车造型、简洁线条感、声浪模拟器、7色氛围灯光……发布会现场，这款主打年轻群体的跨骑产品，以其未来科技感吸引众多国际展商目光。

“我们将推动国际化合作及本地化品牌建设部署，提速核心部件的技术创新，致力于打造全球领先的两轮电动车品牌。”爱玛科技集团国际业务总经理罗建刚在接受新华社记者采访时说。

中国创新带来新机遇

许多参展外国企业发现，中国企业扮演的角色正在发生变化，已成为世界的创新工场，中国企业创新为全球消费电子产业的发展带来了新机遇。

美国高通公司中国区董事长孟樸在接受新华社记者采访时说，高通如今“并不简单地将中国视为一个市场，而是将其视为一个机遇，高通与中国创新生态系统的结合，正在创造合作共赢机会”。

杜比实验室高级副总裁约翰·库林认为，中国“快节奏”的创新和善于拥抱新思想、新技术的消费者正在推动杜比的发展，并加快新的娱乐视听技术发展，惠及全球。

1月11日，人们在美国拉斯维加斯消费电子展越南电动汽车制造商VinFast展台参观。新华社记者吴晓凌摄

德国电动滑板车制造商特里特布雷特公司的营销经理亚辛·哈吉告诉新华社记者，中国在电动车和电动自行车领域实力雄厚，设计方面有前瞻性，技术走在世界前列。

“如果没有中国的创新，我们在德国就不会走得这么远，因为我们的许多技术，我们与许多跨国公司的合作，都是在中国奠定的基础。我们希望继续和中国伙伴加强合作。”哈吉说。（记者：谭晶晶、黄恒；剪辑：孙硕；编辑：陈丹、刁泽、乔颖、王丰丰）

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