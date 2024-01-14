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中国经济未来可期

2024年01月14日09:32 | 来源：新华网
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国际问题观察员 文思远

第54届世界经济论坛召开在即，世界目光再次聚焦瑞士小镇达沃斯。在当前全球经济不稳定、不确定、难预料因素增加的背景下，国际社会期待本次会议能够重建对未来的信任。作为世界第二大经济体，中国经济表现备受关注。

中国经济发展状况几何？

“韧”。国际货币基金组织预测，2024-2028年，中国经济增速将持续高于全球增速，显著高于发达经济体增速，在新兴经济体和发展中国家中持续位居前列。世贸组织、联合国贸发会议、经合组织、瑞银、高盛集团等机构及学者认为，中国经济韧性潜力大，有望持续回升向好，并保持强劲的中长期向好动能。

“稳”。惠普国际、标准普尔、《日经亚洲评论》等机构认为，相较其他发达和新兴经济体，中国宏观经济政策稳健，正面效应不断释放。当前，中国国内需求稳定，主要金融指标未有波动，货币币值相对稳定，通胀稳在低位，制造业、基础设施等传统产业发展稳定增长。英国经济学人智库等预计，2024年中国经济基本面将更加稳固。

“转”。美国有线电视新闻网、拉美通讯社，德国、日本、埃及企业界和学术界认为，中国经济高质量发展的新模式对培育新动能、实现新转型至关重要。瑞银、穆迪、《纽约时报》等多家机构和媒体称，中国正从投资驱动型增长转向内需拉动型的高质量增长，主要驱动力从房地产、出口贸易、传统制造业等逐步升级为大众消费、绿色转型和科技创新。英国广播公司报道称，5G、人工智能、绿色能源、数字基础设施正成为各方投资新重点。

中国经济助力世界几何？

1979年中国代表团首次参加达沃斯论坛年会时，中国经济总量占世界经济的比重不到2%，今天这一占比已接近20%。2012至2022年十年间，中国年均经济增长6%以上，一直是世界经济增长的重要动力源。中国经济为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量，与世界共享中国式现代化带来的新机遇。中国继续是世界经济的重要引擎。

“托举力”强。国际金融论坛报告数据显示，2023年中国经济增速在全球主要经济体中保持领先，对全球经济增长贡献率32%，远超第二位印度（15%）和第三位美国（11%）。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国经济每增长1个百分点，将使其他经济体生产水平平均提高0.3个百分点。

“驱动力”强。中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”文件，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。2023年，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中方宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，形成458项成果，中外企业达成972亿美元商业合作协议，将为共建国家发展注入更加强劲动力。

“包容力”强。2012年至2020年间，中国共有9899万人脱贫，消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为世界减贫事业作出了巨大贡献。2023年中国粮食总产量达13908.2亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。中国用不足全球9%的耕地解决了世界近五分之一人口的吃饭问题。杂交水稻远播五大洲近70国，为解决发展中国家粮食短缺问题提供中国方案。

“减排力”强。2012年至2022年间，中国植树造林占全球人工造林的1/4左右，以年均3%的能源消费增速支撑了年均6%以上的经济增长，能耗强度累计下降26.2%，是全球能耗强度降低最快的国家之一。目前，我国是拥有全球最大风能和光伏装机容量的国家，是全球最大新能源汽车生产国、消费国和出口国。

“创新力”强。中国拥有全球最大规模5G网络、中国专利发明有效量为全球最多，是全球创新指数排名最高的发展中国家。《博鳌亚洲论坛创新报告2023》指出，在生命健康、生物制药、新能源、低碳技术、新材料与先进制造以及数字智能技术等领域，中国的技术创新在数量和质量上均位居世界前列。特别是在大模型技术、AI制药和智慧能源等方面，中国的专利申请量占比处于领先地位。

中国经济带来机遇几何？

中国大市场已成为世界共享的大市场。中国拥有全球最大规模的中等收入群体、全球最大规模物流市场。中国货物贸易总额近6年连续稳居世界第一。未来5年，中国货物贸易、服务贸易额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。中国市场的“蛋糕”越做越大。2023年，第六届进博会吸引了128个国家和地区的3400多家企业参展，参会规模和意向成交金额均创新高。首届链博会共有515家中外机构参展。第25届高交会累计洽商交易金额372.79亿元，参与国家和地区为史上最多。服贸会共达成1100余项成果，线上线下参展企业超过9000家。中国市场的“大门”越开越大。

中国已成为最佳投资目的地的代名词。下一个“中国”，还是中国。2023年1至11月，中国吸收外资1.04万亿元人民币，新设外商投资企业48078家，同比增长36.2%。英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚等国实际对华投资分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%（含通过自由港投资数据）。德国IW经济研究所表示，2023年上半年德企在华新增投资达103亿欧元，全年在华投资都将保持强劲势头。外企对华投资规模不断扩大。《2023年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，近九成受访外资企业预期未来5年利润持平或有所提高。2023年12月，特斯拉在上海启动海外首个储能超级工厂项目。不久前，空中客车在华投资的A320系列飞机总装线第二条生产线在天津动工。德国大众、西门子，法国施耐德等不断加码在华业务。外企在华投资步伐扎实迈进。

中国推进制度型开放受各方欢迎。开放促进经济融合。目前，中国已签署22项自贸协议，涉及29个国家或地区。新西兰、塞尔维亚、马尔代夫、厄瓜多尔等多国积极评价协议对促进双边经贸合作、惠及本国民生的重要作用。开放促进人员往来。中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚实施单方面免签入境政策受到6国热烈欢迎，仅前3天6国就有近7000人次通过免签来华。马来西亚、泰国也相继对中国公民实施免签政策。国际航空运输协会理事长沃尔什表示，中国出境游重新开放以来，复苏步伐相当强劲，预计2024年中国出境游需求将进一步恢复。

一元复始、万象更新。日前中方宣布，李强总理将出席达沃斯论坛2024年年会开幕全会并作为受邀领导人发表特别致辞。相信中国声音、中国主张、中国方案将响彻达沃斯，中国将继续以自身发展为世界经济创造新机遇。

(责编：苏缨翔、常红)

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