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联刚稳定团开始第一阶段撤出刚果（金）工作

2024年01月14日09:21 | 来源：新华网
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新华社金沙萨1月13日电（记者史彧）刚果（金）副总理兼外长卢通杜拉13日说，联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）已开始第一阶段撤出工作，计划将于2024年年底前全面撤出刚果（金）。

卢通杜拉当天与联合国秘书长刚果（金）问题特别代表兼联刚稳定团团长凯塔在刚果（金）首都金沙萨举行联合记者会。卢通杜拉说，根据去年12月19日联合国安理会通过的第2717号决议，联刚稳定团已开始第一阶段撤出工作。

根据双方发布的公报，联刚稳定团分三个阶段缩编撤离。联刚稳定团将于2024年4月30日前撤出南基伍省，当地军事营地移交政府。在评估后，联刚稳定团随后将分别撤出北基伍省及伊图里省。联刚稳定团计划在2024年年底前全面撤出刚果（金）。

卢通杜拉和凯塔承诺双方将加强协作，确保联刚稳定团逐步、有序、负责任地撤出刚果（金）。

联刚稳定团的前身是成立于1999年的联合国刚果民主共和国特派团（联刚特派团）。鉴于刚果（金）局势进入新阶段，联合国安理会2010年通过决议，从当年7月1日起将其更名为联刚稳定团。

(责编：苏缨翔、贾文婷)

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