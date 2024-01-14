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土耳其空袭伊叙境内库尔德武装目标

2024年01月14日09:17 | 来源：新华网
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新华社安卡拉1月13日电（记者王腾飞）土耳其国防部13日说，土军当天对伊拉克北部以及叙利亚北部的库尔德武装目标进行了空袭，摧毁29个目标。

土耳其国防部当天发表声明说，为消灭库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”等“恐怖分子”以及相关目标，土军当天对伊拉克北部的迈提纳、加拉、哈库尔克、坎迪勒地区以及叙利亚北部地区进行了空袭，摧毁包括仓库、堡垒、洞穴、石油设施在内的29个目标，并“消灭很多恐怖分子”。

声明说，土耳其此次行动是为了保护边境安全，以及根除“恐怖分子”在伊拉克、叙利亚北部边境对土耳其人民以及安全部队的袭击。

土耳其国防部12日说，土军当天在伊拉克北部迈提纳附近与库尔德工人党武装发生冲突，造成土军5人死亡、8人受伤。

近年来，土耳其军队多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德武装人员。库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。叙利亚2011年爆发内战以来，“人民保护部队”活跃在库尔德人聚居的叙北部地区，主要与极端组织“伊斯兰国”作战。土耳其政府认为叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系。

(责编：苏缨翔、贾文婷)

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