新华社安卡拉1月13日电（记者王腾飞）土耳其总统府新闻局13日说，土军在伊拉克北部与叙利亚北部地区的行动中共打死45名“恐怖分子”。

土耳其总统府新闻局当天在社交媒体上说，在土耳其士兵日前遭到袭击后，土军发起多次行动，在伊拉克北部打死36名“恐怖分子”，在叙利亚北部打死9名“恐怖分子”。

土耳其国防部13日发表声明说，为消灭库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”等“恐怖分子”以及相关目标，土军当天对伊拉克北部的迈提纳、加拉、哈库尔克、坎迪勒地区以及叙利亚北部地区进行了空袭，摧毁包括仓库、堡垒、洞穴、石油设施在内的29个目标，并“消灭很多恐怖分子”。

近年来，土耳其军队多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德武装人员。库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。叙利亚2011年爆发内战以来，“人民保护部队”活跃在库尔德人聚居的叙北部地区，主要与极端组织“伊斯兰国”作战。土耳其政府认为叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系。

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